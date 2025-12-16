[단독]영어유치원·7세고시 논란 韓, '이제는 책읽기다'…내년 1월 '독서 국가' 출범

"AI로 대체 불가능한 사고력, 책으로"

'영어'서 '독서'로 무게 중심 이동하면

영유 사교육 과열도 해결 가능

국회가 내년 1월 '독서 국가'를 선포하고 인공지능(AI) 시대에 맞는 교육 패러다임 전환에 나선다. 교육부도 지난 12일 이재명 대통령 업무보고 자료에서 'AI시대에 필요한 인간다움을 위한 독서·인문교육'을 언급하며, 내년 '책 읽는 학교문화' 1000개 학교를 신규 조성하겠다고 밝혀 학교 내 독서교육이 강화될 것으로 전망된다.

16일 국회 교육위원회에 따르면 국회는 내년 1월23일 '독서 국가 출범식'을 열어 유·초·중·고 전 과정을 아우르는 생애주기별 독서교육 체계를 논의한다. '책 읽는 학교-책 읽는 마을-책 읽는 도시'로 이어지는 독서 생태계를 국가 차원에서 구축하겠다는 구상이다. 이 자리에는 교육부와 시도교육청 등 교육당국이 모두 참석해 구체적인 활동 계획을 발표할 예정이다.

김영호 국회 교육위원장은 아시아경제와의 인터뷰에서 "AI가 대체할 수 없는 깊이 있는 사고, 복합적 문제 해결 능력은 독서에서 나온다"면서 "미래 인재양성을 위한 국가 차원의 독서 교육을 제안한다"고 밝혔다. 이를 위해 오는 17일과 22일 두 차례에 걸쳐 토론회를 열고, 범사회적 연대체인 '독서 시대 위원회'도 발족한다.

독서 국가는 과도한 조기 영어교육과 영유아 사교육의 대안이 될 것으로 기대된다. 국회는 지난 8일 국회 교육위 소위에서 '4세 고시·7세 고시' 폐단을 낳는 '유아 레벨테스트 금지법'을 처리하며 영어유치원 규제 강화에 나섰다. 김 위원장은 "지금처럼 3세, 5세 때부터 레벨테스트를 할 정도로 사교육이 판을 치는 상황은 개선돼야 한다"면서 "독서는 아이들이 책의 습관만 가지면 누구에게 가르쳐 줄 필요가 없다. 독서야말로 대한민국의 공교육을 바로 세우고 사교육 부담을 실질적으로 낮출 수 있는 핵심적인 방법"이라고 강조했다. 그러면서 "조기 영어 사교육의 폐단을 줄이기 위한 방안으로 영어 유치원 대신 '독서 유치원'을 제안한다"고 말했다. 한국유치원연합회도 독서 유치원 전환에 긍정적인 반응을 보였다고 한다. 독서 유치원은 2028년 내 시범 운영을 목표로 하고 있다.

독서 국가는 유치원 단계의 '독서 유치원', 초등학교의 '독서 중점 초등학교', 중학교 1학년 자유학기제를 전환한 '독서 학기제' 등으로 구성된다. 유·초·중학교 때 독서 환경을 만들어주고, 누구나 '독서 이력서'와 같은 데이터베이스(DB)를 가질 수 있도록 해 고교학점제와 진로 상담까지 연계할 수 있도록 할 계획이다.

이러한 독서 국가는 최근 논의되는 대입 평가 개편 과정에서 빠져 있는 '학교 내 교육 방법'에 대해서도 해답을 줄 것으로 보인다. 교육계에서는 2033학년도 '수능 논·서술형 평가' 도입 가능성이 나오고 있다. 그러나 평가 변화에 맞춘 교육 계획은 공개되지 않아 학부모 사이에서는 "결국 사교육으로 몰리는 게 아니냐"는 불안감이 나온다.

독서 국가는 이러한 공백을 공교육 안에서 메우는 데 초점이 맞춰져 있다. 유·초·중·고 정규 교육과정 속에서 책 읽기·글 쓰기·토론을 일상화해 문해력과 창의력, 비판적 사고력을 체계적으로 키우고, 이를 통해 입시제도 변화까지 자연스럽게 뒷받침하겠다는 취지다. 국회 차원에서는 '기초학력 보장법' 개정을 통해 독서교육을 제도적으로 강화하는 방안도 검토 중이다.

김 위원장은 "AI 시대 인재 교육의 핵심인 독서와 토론, 인문학 교육은 학교가 학원보다 훨씬 경쟁력을 갖출 수 있다"면서 "지금이 대한민국의 고질병을 치유하고, 교육의 대전환을 이룰 수 있는 절호의 기회"라고 강조했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



