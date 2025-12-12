부산도시공사-전기안전공사 맞손… 공공임대 전기안전 ‘한 단계 더’

세대 점검·정밀진단·안전교육



입주민 생명·재산 보호 나서

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 한국전기안전공사 부산울산본부와 '노후 공공임대주택 전기안전관리 향상을 위한 업무협약을 체결했다.

부산도시공사가 한국전기안전공사와 공공임대주택 전기안전관리 강화 MOU를 체결하고 있다. 부산도시공사 제공 AD 원본보기 아이콘

이 협약은 최근 공동주택에서 빈번하게 발생하는 전기화재 사고를 예방하고, 공공임대주택에 거주하는 입주민의 생명과 재산을 보다 안전하게 보호하기 위해 마련됐다.

두 기관은 협약을 통해 세대별 전기화재 예방점검, 전기설비 정밀점검, 입주민·관리자 대상 전기안전 교육 등 전기안전 분야 전반에서 관리 수준을 한층 끌어올리는 데 힘을 모을 예정이다.

협약 체결 이후 첫 단계로, 오는 12일에는 영도구 동삼2지구 공공임대주택 1120세대를 대상으로 세대 내 전기화재 위험 요인을 확인하기 위한 사전 합동 예방 점검을 실시한다. 점검 결과는 즉시 보수 조치와 시설 개선으로 이어져 전기설비 안전성 확보에 실질적인 효과를 가져올 전망이다.

부산도시공사 신창호 사장은 "전기사용과 전기안전은 입주민의 생명과 재산을 지키는 데 직결되는 매우 중요한 요소"라며 "이번 협약을 계기로 공공임대주택 전기설비 안전을 획기적으로 강화해 누구나 안심하고 생활할 수 있는 주거환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



