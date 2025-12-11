본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

이상근 고성군수, 고성공룡박물관 리모델링 사업 현장 점검

영남취재본부 송종구기자

입력2025.12.11 17:22

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

남부권 광역관광개발사업 현장도 함께

이상근 경남 고성군수가 11일 상족암군립공원 일원에서 추진되고 있는 고성공룡박물관 리모델링 사업 및 남부권 광역관광 개발사업(상족암 디지털 놀이터 명소화 사업) 현장을 직접 찾아 진행 상황을 점검했다.

이상근 고성군수가 고성공룡박물관 리모델링 사업 및 남부권 광역관광개발사업 현장 점검.

이상근 고성군수가 고성공룡박물관 리모델링 사업 및 남부권 광역관광개발사업 현장 점검.

AD
원본보기 아이콘

고성공룡박물관 리모델링 사업은 개관 20년 만에 진행되는 전면 리모델링으로 최신 전시 흐름에 맞춘 다양한 미디어를 활용한 몰입형 미디어 전시를 구현하고, 남부권 광역관광 개발사업은 상족암군립공원이 가지고 있는 공룡 발자국 화석 산지 및 아름다운 해안 절경을 활용한 오감체험 공룡 놀이터, 공룡 모험 놀이터 조성 및 딜라이트 연출을 통해 관람객들에게 다양한 볼거리를 제공할 계획이다.


이번 현장 점검에서 이 군수는 사업의 진행 상황 등을 점검하고 관람객의 만족도를 증대시킬 수 있는 콘텐츠의 방향성에 대한 다양한 의견을 나누고, 2026년도 공룡박물관 휴관 기간 중 상족암군립공원 관람객의 안전 조치사항 등에 대해 점검했다.

군 관계자는 "박물관 리모델링 및 남부권 광역관광 개발사업을 통해 상족암군립공원의 관광자원의 가치를 더욱 강화하고, 고성이 공룡 문화를 대표하는 관광지로 자리매김할 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.


이어 "박물관은 휴관 기간에 다양한 홍보를 통해 상족암군립공원을 방문하는 관람객이 불편함을 겪지 않도록 적극적인 조치를 하겠다"고 덧붙였다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이맘때 인기 폭발인데, 공급 없어요"…'㎏당 5만원' 가격 급등에 수산시장서도 절레절레 "이맘때 인기 폭발인데, 공급 없어요"…'㎏당 5만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이렇게 맛있는데 세계 최악이라고?"콩나물밥·두부전 선정에 '어리둥절'

'혈세인데' 수십억 못 쓰고 날아갔다…방치되는 공무원 항공 마일리지

선별·보관·판매까지…'과일 경쟁력' 높이는 APC

케데헌 여성들 '세계 영향력 있는 여성' 100위…이부진 90위·최수연 91위

내주 업데이트는 괜찮겠지?…카톡 '친구 목록' 어떻게 되나 보니

美, 14억7000만원짜리'골드카드' 접수 시작

美 Fed, 완화 신중론에도…비둘기 파월에 월가 "내년 2회 이상 인하"

새로운 이슈 보기