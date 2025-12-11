이상근 고성군수, 고성공룡박물관 리모델링 사업 현장 점검

남부권 광역관광개발사업 현장도 함께



이상근 경남 고성군수가 11일 상족암군립공원 일원에서 추진되고 있는 고성공룡박물관 리모델링 사업 및 남부권 광역관광 개발사업(상족암 디지털 놀이터 명소화 사업) 현장을 직접 찾아 진행 상황을 점검했다.

고성공룡박물관 리모델링 사업은 개관 20년 만에 진행되는 전면 리모델링으로 최신 전시 흐름에 맞춘 다양한 미디어를 활용한 몰입형 미디어 전시를 구현하고, 남부권 광역관광 개발사업은 상족암군립공원이 가지고 있는 공룡 발자국 화석 산지 및 아름다운 해안 절경을 활용한 오감체험 공룡 놀이터, 공룡 모험 놀이터 조성 및 딜라이트 연출을 통해 관람객들에게 다양한 볼거리를 제공할 계획이다.

이번 현장 점검에서 이 군수는 사업의 진행 상황 등을 점검하고 관람객의 만족도를 증대시킬 수 있는 콘텐츠의 방향성에 대한 다양한 의견을 나누고, 2026년도 공룡박물관 휴관 기간 중 상족암군립공원 관람객의 안전 조치사항 등에 대해 점검했다.

군 관계자는 "박물관 리모델링 및 남부권 광역관광 개발사업을 통해 상족암군립공원의 관광자원의 가치를 더욱 강화하고, 고성이 공룡 문화를 대표하는 관광지로 자리매김할 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다"고 말했다.

이어 "박물관은 휴관 기간에 다양한 홍보를 통해 상족암군립공원을 방문하는 관람객이 불편함을 겪지 않도록 적극적인 조치를 하겠다"고 덧붙였다.





