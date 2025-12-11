신안군, 태양광 기자재 국산화 본격화

국내 최대 발전단지서 국산 인버터 우선 사용

전남 신안군이 정부의 태양광 기자재 국산화 정책을 선도하며 우리나라 신재생에너지 산업의 핵심 거점으로 도약하고 있다.

군은 최근 국내 최대 규모의 태양광 발전단지를 조성 중이며, 이를 기반으로 국산 태양광 산업 생태계 강화에 속도를 내고 있다.

군은 지난 8일 김대인 전남 신안군수 권한대행과 (사)신안태양광산업협회 소속 12개 발전사 및 회원사가 참석한 가운데 '태양광산업 기자재 국산화 사용 협약'을 체결했다.

이번 협약은 태양광 발전의 핵심 장비인 인버터 등 주요 기자재를 국산 제품 중심으로 조달해 국가 에너지 정책 방향에 적극 부응하고, 국내 태양광 제조산업의 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.

협약 주요 내용은 ▲신규·기존 태양광 발전사업의 국산 기자재 우선 사용 ▲기술 교류 및 유지보수 체계 구축 ▲정부·지자체 국산화 정책 연계 ▲국산 장비 우대 정책 공동 대응 ▲국산 기자재 사용 촉진을 위한 정책 제안 등 이다.

특히 군은 국내에서 가장 넓은 대규모 태양광 발전지대를 보유하고 있어, 이번 국산화 협약이 국가 에너지 자립과 재생에너지 산업 경쟁력 강화에 실질적인 파급력을 가져올 것으로 전망된다.

김 대행은 "신안군은 우리나라 신재생에너지의 중심지로서 중요한 역할을 맡고 있다"며 "이번 협약이 국내 태양광 산업의 새로운 도약점이 되기를 기대한다. 앞으로도 국산 기자재 사용 확대와 산업 생태계 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

이번 협약은 지방자치단체가 주도해 국가 재생에너지 산업 정책을 선도적으로 이행한 모범 사례로 평가받고 있으며, 향후 신안군이 국내 태양광산업의 '국산화 중심지'로 자리매김하는 데 기여할 것으로 기대된다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



