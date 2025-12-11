본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

SK이노 E&S, 신안서 국내 최대 민간풍력 준공

호남취재본부 정승현기자

입력2025.12.11 14:00

시계아이콘00분 57초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

96MW 규모… 연 3억kWh 생산 전망

전남 신안군에 위치한 해상풍력단지.

전남 신안군에 위치한 해상풍력단지.

AD
원본보기 아이콘

전남 신안군 자은도에서 국내 최대 규모의 민간주도 해상풍력 사업이 본격 가동에 들어갔다. SK이노베이션 E&S는 11일 자은도 라마다프라자호텔에서 '전남해상풍력 1단지' 준공식을 개최했다고 밝혔다.


행사에는 김성환 기후에너지환경부 장관, 김영록 전라남도지사, 김대인 전남 신안군수 권한대행, 이종수 SK이노베이션 E&S 사장, CIP 아태지역 대표 토마스 위베 폴슨 등 관계 기관·기업 인사들이 참석했다.

국내최대 민간주도 해상풍력 준공식에 참석한 기후에너지환경부 김성환 장관이 축사를 하고 있다. 정승현 기자

국내최대 민간주도 해상풍력 준공식에 참석한 기후에너지환경부 김성환 장관이 축사를 하고 있다. 정승현 기자

원본보기 아이콘

전남해상풍력 1단지는 전남 신안군 자은도 연안에서 북서쪽 약 9km 해상에 조성된 96MW 고정식 해상풍력 단지로, 민간이 추진한 국내 해상풍력 프로젝트 중 최대 규모다. 9.6MW급 대형 풍력발전기 10기가 설치됐으며, 연간 약 3억 kWh의 전력 생산이 가능하다. 이는 약 9만 가구가 1년간 사용할 전력량으로, 석탄화력 대비 연간 24만 톤의 탄소 감축 효과가 기대된다.


이 사업은 SK이노베이션 E&S와 글로벌 에너지 투자사 CIP가 2020년 공동 설립한 '전남해상풍력㈜'을 통해 추진됐다. 2017년 발전사업 허가 이후 2022년 공유수면 점용허가 및 실시계획인가를 마쳤고, 2023년 3월 착공 후 지난해 12월 발전기 설치를 완료해 올해 5월 상업운전에 돌입했다.


특히 이번 사업은 국내 재생에너지 분야 최초로 비소구(Non-Recourse) 프로젝트 파이낸싱(PF)을 도입한 사례로 주목된다. 주주사의 담보 없이 발전사업 자체의 신용과 수익성만을 기반으로 자금을 조달해 향후 민간 재생에너지 투자의 문을 넓힐 계기가 될 것으로 평가된다.

SK이노베이션 E&S와 CIP는 현재 추진 중인 2·3단지 환경영향평가를 내년 상반기까지 마무리하고, 2027년 말 착공을 목표로 하고 있다. 2031년까지 총 900MW 규모, 원전 1기급에 해당하는 대규모 해상풍력 발전단지를 완성한다는 계획이다.


이번 사업은 주민참여형 구조로 추진돼 발전 수익 일부를 신안 주민과 공유하고 있다. 전남해상풍력은 지난 10월 말 주민참여 협동조합에 첫 이익을 배분했으며, 향후 지속적인 수익 공유로 지역 소득 증대에 기여할 예정이다.


이종수 SK이노베이션 E&S 사장은 "전남해상풍력 1단지 준공은 국내 해상풍력 산업의 도약을 이끌 이정표"라며 "탄소중립·지역상생·재생에너지 확대에 기여하는 대표 사례로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '이곳' '1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'혈세인데' 수십 억 못 쓰고 날아갔다방치되는 공무원 항공 마일리지

"이렇게 맛있는데 세계 최악이라고?" 콩나물밥·두부전 선정에 '어리둥절'

선별·보관·판매까지…'과일 경쟁력' 높이는 APC

케데헌 여성들 '세계 영향력 있는 여성' 100위…이부진 90위·최수연 91위

내주 업데이트는 괜찮겠지?…카톡 '친구 목록' 어떻게 되나 보니

은 가격 오른다는 데…ETF로 투자해볼까

美 Fed, 완화 신중론에도…비둘기 파월에 월가 "내년 2회 이상 인하"

새로운 이슈 보기