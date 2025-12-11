순창발효관광재단,13~14일 '미리 크리스마스' 축제

AR 게임·쿠킹 클래스 등 즐길거리 '풍성'

전북 순창발효관광재단이 오는 13일~14일까지 순창발효테마파크에서 '2025 순창 미리 크리스마스' 겨울 축제를 연다.

미리크리스마스 축제 포스터. 순창군 제공 AD 원본보기 아이콘

11일 재단에 따르면 이번 행사는 연말을 앞두고 가족 단위 관광객들에게 한발 먼저 크리스마스 분위기를 선사하기 위해 기획된 체험 중심의 축제이다.

이번 행사 기간 동안에는 ▲ AR 증강현실 게임 '루돌프들의 산타 찾기' ▲ 크리스마스 발효음식 만들기 쿠킹 클래스(슈톨렌, 미니 케이크 등) ▲ 가족이 함께 만드는 크리스마스 트리 만들기 체험 등 오감으로 즐기는 참여형 프로그램이 진행된다.

이외에도 지역사회와 함께하는 따뜻한 연말을 위해 도네이션 플리마켓이 열려 방문객들이 기부를 실천할 수 있으며, 현장에서는 푸드트럭 운영과 함께 감성적인 버스킹 공연이 더해져 축제의 즐거움을 더할 예정이다.

축제가 열리는 순창발효테마파크는 발효 문화를 주제로 한 복합문화공간으로, 놀이·전시·체험·교육공간과 식물원, 야외무대, 카페 등의 편의시설을 갖추고 있다.

특히 올해 초에는 한국관광공사가 주관한 '2025 강소형 잠재관광지 발굴·육성사업'에 최종 선정되며 전국적인 관광지로의 가능성을 인정받은 바 있다.

최영일 군수는 "이번 축제는 순창의 겨울 정취를 가족과 함께 만끽할 수 있도록 준비한 따뜻한 행사이다"며 "순창발효테마파크를 중심으로 지역 관광과 문화가 어우러진 연말 축제를 지속적으로 확대, 군민과 관광객 모두에게 소중한 추억을 선사하겠다"고 전했다.

자세한 일정과 프로그램 안내는 순창발효관광재단 홈페이지를 확인하면 된다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>