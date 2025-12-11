강동구, 서울디지털동행플라자 강동센터 개관

천호3동 공공복합청사 4층에 문 열어

키오스크·AI, 장노년층 맞춤 교육

서울 강동구(구청장 이수희) 천호3동 공공복합청사(진황도로23길 7) 4층에 서울디지털동행플라자 '강동센터'가 10일 문을 열었다.

서울디지털동행플라자는 디지털 활용 교육·상담·체험을 지원하는 학습·문화 공간이다. 강동센터는 지난 2월 서울시 '서울디지털동행플라자 조성사업' 공모에 강동구가 선정되면서 설립됐다. 강동구가 공간을 무상 제공하고 서울시가 시설 조성과 운영을 맡았다.

센터는 교육실 등 학습·체험 공간과 인공지능(AI) 로봇 바둑, 증강현실(AR) 스포츠 등 최신 기기를 갖췄다. 주민 자조 모임을 위한 소통 공간도 있다.

장노년층을 위한 맞춤 프로그램도 운영한다. 서울시와 삼성에스원이 협약한 '삼성 시니어 디지털 아카데미' 체험존에서는 일상 속 키오스크를 실전처럼 연습할 수 있다. 기차표 예매와 은행 업무, 식당 주문, 온라인 쇼핑 등을 현실과 똑같이 구현했다.

교육과 체험, 상담 프로그램은 서울디지털동행플라자 누리집과 모바일 앱, 현장접수로 신청 가능하다. 연령 제한 없이 누구나 무료로 이용할 수 있다.

이수희 강동구청장은 "서울디지털동행플라자 강동센터가 조성되면서 구민들의 디지털 이용 불편을 해소하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다"며 "빠르게 변화하는 디지털 환경에서, 어르신 일상에 디지털 자신감을 더할 수 있도록 강동구도 친근하고 따뜻한 동행자가 되겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



