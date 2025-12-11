본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

진주 국도서 지게차 받은 승용차 전복, 2차 추돌 … 50대 운전자 숨져

영남취재본부 이세령기자

입력2025.12.11 11:50

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
지게차 추돌 후 전복된 승용차가 또 다른 승용차와 충돌해 차량 보닛 위에 얹혀 있다. 경남소방본부 제공

지게차 추돌 후 전복된 승용차가 또 다른 승용차와 충돌해 차량 보닛 위에 얹혀 있다. 경남소방본부 제공

AD
원본보기 아이콘

지난 10일 오후 6시 32분께 경남 진주시 일반성면 경남수목원 인근 국도를 주행하던 승용차가 2차로를 달리던 5t 지게차 뒤를 들이받았다.


사고 직후 승용차는 1차로로 튕겨 나가 전복됐고, 뒤따라 달리던 또 다른 승용차가 이를 재차 추돌했다.

이 사고로 전복된 차량 운전자 50대 남성 A 씨가 심정지 상태로 구조돼 병원으로 옮겨졌으나 치료 중 숨졌다.


5t 지게차 운전자 30대 남성 B 씨는 허리 통증, 또 다른 승용차 운전자 50대 남성 C 씨는 안면부 통증 등을 각각 호소해 병원에 이송됐다.


두 운전자는 사고 당시 술을 마셨거나 무면허 상태는 아닌 것으로 파악됐다.

경찰은 운전자들을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '이곳' '1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

선별·보관·판매까지'과일 경쟁력' 높이는 APC

"이렇게 맛있는데 세계 최악이라고?" 콩나물밥·두부전 선정에 '어리둥절'

케데헌 여성들 '세계 영향력 있는 여성' 100위…이부진 90위·최수연 91위

내주 업데이트는 괜찮겠지?…카톡 '친구 목록' 어떻게 되나 보니

'내란사과' 답례품 돌려보낸 국힘…조국혁신당 "장동혁식 개 사과인가?"

은 가격 오른다는 데…ETF로 투자해볼까

정동영 "윤영호, 야인시절 한 번 만나…금품수수 의혹은 낭설"

새로운 이슈 보기