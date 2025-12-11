진주 국도서 지게차 받은 승용차 전복, 2차 추돌 … 50대 운전자 숨져

지게차 추돌 후 전복된 승용차가 또 다른 승용차와 충돌해 차량 보닛 위에 얹혀 있다. 경남소방본부 제공 AD 원본보기 아이콘

지난 10일 오후 6시 32분께 경남 진주시 일반성면 경남수목원 인근 국도를 주행하던 승용차가 2차로를 달리던 5t 지게차 뒤를 들이받았다.

사고 직후 승용차는 1차로로 튕겨 나가 전복됐고, 뒤따라 달리던 또 다른 승용차가 이를 재차 추돌했다.

이 사고로 전복된 차량 운전자 50대 남성 A 씨가 심정지 상태로 구조돼 병원으로 옮겨졌으나 치료 중 숨졌다.

5t 지게차 운전자 30대 남성 B 씨는 허리 통증, 또 다른 승용차 운전자 50대 남성 C 씨는 안면부 통증 등을 각각 호소해 병원에 이송됐다.

두 운전자는 사고 당시 술을 마셨거나 무면허 상태는 아닌 것으로 파악됐다.

경찰은 운전자들을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>