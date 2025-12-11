진북면 복지패밀리봉사회, '사랑가득 김장 나눔' 행사 열어

경남 창원특례시 마산합포구 진북면행정복지센터는 진북면 복지패밀리봉사회가 주관한 '사랑가득 김장 나눔' 행사를 통해 지역 내 저소득 가구에 김장김치를 전달했다.

김장 김치 행사 후 단체 사진. AD 원본보기 아이콘

지난 10일 열린 행사에는 진북면 복지패밀리봉사회가 100만원 상당의 김장김치 54박스(5㎏)를 기부하고, 각 가정을 직접 방문해 김장김치를 전달하며 겨울철 취약계층의 안부를 확인했다. 기부된 김장김치는 지역 주민들의 따뜻한 나눔 정신을 바탕으로, 어려운 이웃들에게 큰 위로와 도움이 될 예정이다.

홍양표 진북면 복지패밀리봉사회 회장은 "추운 겨울을 맞아 조금이나마 따뜻한 정성을 나눔으로써, 어려운 이웃들이 힘을 낼 수 있도록 돕고 싶었다"며 "앞으로도 지역사회의 복지 향상을 위해 더욱 힘써 나갈 것"이라고 말했다.

정말임 진북면장은 "매번 이웃사랑을 실천하며 지역사회에 따뜻한 마음을 전해주시는 복지패밀리봉사회 회원들에게 깊은 감사를 드린다"며 "앞으로도 복지사각지대 발굴과 지원에 더욱 힘쓰고, 소외된 이웃 없이 모두가 함께하는 진북면을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 전했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>