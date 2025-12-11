[인사]메리츠금융그룹

[메리츠금융지주]
< 보직선임 >
◆ 상무
▲ IR팀장 겸 경영지원팀장 김상훈
◆ 상무보
▲ IT담당 안운기 (겸 메리츠화재 정보보안팀장)
[메리츠화재]
< 보직선임 >
◆ 부사장
▲ 자산운용실장 유승화
< 승진 >
◆ 부사장
▲ 리스크관리팀장 오종원
◆ 전무
▲ 부동산운용실장 이훈표 ▲ IT지원실장 장진우
◆ 상무
▲ 기업보험총괄 최원준 ▲ 기업영업1본부장 김정진
▲ 준법감시인 전우식 ▲ 장기보상지원팀장 황현수
< 신규선임 >
◆ 상무보
▲ GA2본부장 이기수 ▲ GA3본부장 배윤상
▲ TM사업부문장 이원진 ▲ 기업영업2본부장 최상규
▲ 일반보험팀장 이명원 ▲ 장기상품팀장 이화진
[메리츠증권]
< 승진 >
◆ 전무
▲ 주식운용본부장 문성복 ▲ 자본시장본부장 김민
▲ 경영지원실장 명재열
◆ 상무
▲ 구조화상품담당 김용강 ▲ 법인파생영업팀장 조영준
▲ 프로젝트금융2팀장 임종철 ▲ 복합금융2팀장 김동진
[메리츠캐피탈]
< 승진 >
◆ 상무
▲ 경영지원본부장 김경태
▲ 준법감시인 소병욱
< 신규선임 >
◆ 상무보
▲ 오토금융2팀장 정영진
[메리츠대체투자운용]
< 승진 >
◆ 상무
▲ 투자운용본부장 김경민
