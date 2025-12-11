본문 바로가기
금융

[인사]메리츠금융그룹

최동현기자

입력2025.12.11 10:59

[메리츠금융지주]


< 보직선임 >

◆ 상무

▲ IR팀장 겸 경영지원팀장 김상훈


◆ 상무보

▲ IT담당 안운기 (겸 메리츠화재 정보보안팀장)


[메리츠화재]

< 보직선임 >


◆ 부사장

▲ 자산운용실장 유승화


< 승진 >


◆ 부사장

▲ 리스크관리팀장 오종원


◆ 전무

▲ 부동산운용실장 이훈표 ▲ IT지원실장 장진우


◆ 상무

▲ 기업보험총괄 최원준 ▲ 기업영업1본부장 김정진

▲ 준법감시인 전우식 ▲ 장기보상지원팀장 황현수


< 신규선임 >


◆ 상무보

▲ GA2본부장 이기수 ▲ GA3본부장 배윤상

▲ TM사업부문장 이원진 ▲ 기업영업2본부장 최상규

▲ 일반보험팀장 이명원 ▲ 장기상품팀장 이화진


[메리츠증권]


< 승진 >


◆ 전무

▲ 주식운용본부장 문성복 ▲ 자본시장본부장 김민

▲ 경영지원실장 명재열


◆ 상무

▲ 구조화상품담당 김용강 ▲ 법인파생영업팀장 조영준

▲ 프로젝트금융2팀장 임종철 ▲ 복합금융2팀장 김동진


[메리츠캐피탈]


< 승진 >


◆ 상무

▲ 경영지원본부장 김경태

▲ 준법감시인 소병욱


< 신규선임 >


◆ 상무보

▲ 오토금융2팀장 정영진


[메리츠대체투자운용]


< 승진 >


◆ 상무

▲ 투자운용본부장 김경민





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
