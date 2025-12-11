본문 바로가기
동아제약, '가그린 후레쉬브레스 혀클리너' 출시

최태원기자

입력2025.12.11 10:34

00분 32초 소요
혀 표면 돌기 사이 잔여물 효과적 제거

동아제약은 '가그린 후레쉬브레스 혀클리너'를 출시했다고 11일 밝혔다. 이번 신제품은 토탈 구강 케어 솔루션을 제공하는 가그린이 처음으로 선보이는 혀 전용 클리너다.

가그린 후레쉬브레스 혀클리너. 동아제약

가그린 후레쉬브레스 혀 클리너는 144개의 미세 브러쉬가 혀 표면 돌기 사이의 잔여물을 효과적으로 제거하는 것이 특징이다. 또한 탄력 있는 TPE 브러쉬 소재를 적용해 혀의 굴곡을 따라 부드럽게 밀착되며, 예민한 혀 표면에 상처 없이 세정할 수 있다. 또한 혀 전체를 한 번에 감싸는 와이드 헤드 구조로 압력을 균일하게 분산시켜, 사용 시의 구역감이나 식도 자극을 최소화했다.


신제품은 동아제약 생활 공식 브랜드 스토어와 동아제약 공식몰 디몰(:Dmall), 쿠팡을 통해 구매할 수 있다.

동아제약 관계자는 "양치 후에도 금세 올라오는 입 냄새나 백태 제거에 어려움을 느끼는 분들이라면, 부드럽고 편안한 세정이 가능한 가그린 후레쉬브레스 혀클리너를 경험해 보시길 바란다"고 했다.


한편 가그린은 국내 첫 액상 구강청결제를 선보인 브랜드다. 후레쉬브레스 치약, 스탠다드 칫솔 등 소비자 연령과 기호에 맞춘 다양한 구강용품 라인업을 확대하며 종합 구강케어 솔루션 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
