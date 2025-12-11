'미래차' 협력 미팅… 부산시·르노코리아 "글로벌 모빌리티허브 박차"

박형준 시장, 니콜라 파리 르노코리아 신임대표 면담



미래차 생태계 조성, '신차 개발' 전략적 협력안 논의

미래차를 화두로 놓고 부산시와 르노코리아가 만났다.

부산시는 11일 오전 시청 국제의전실에서 르노코리아 신임 대표단과 만나 부산 미래차 생태계 강화와 글로벌 모빌리티 허브 도약을 위한 협력 방안을 논의했다고 알렸다.

이날 면담에 박형준 시장과 니콜라 파리 르노코리아 대표, 시 산업정책과장·투자유치과장, 상희정 르노코리아 부사장이 참석해 주요 현안과 공동 사업 추진 방향을 논의했다.

박 시장과 파리 대표는 르노코리아 주요 프로젝트를 차질 없이 추진하겠다는 의지를 공유했다. 양측은 신차 개발 프로젝트와 부산에코클러스터 조성 등 핵심 사업의 정상 추진을 재확인했다. 수출주도 미래차 혁신성장 기술지원사업, 미래차 핵심부품 상생협력형 연구개발 지원사업, 자이언트캐스팅 공용센터 구축 사업 등 시와 기업 공동 사업도 계획대로 진행하기로 했다.

양측은 인공지능(AI) 기반 제조혁신 체계 구축과 '메이드 인 부산(Made in Busan)' 인식을 높이는 방안도 논의했다. 시는 이를 통해 부산 제조업 경쟁력을 글로벌 수준으로 끌어올린다는 구상이다.

박 시장은 '폴스타 4'의 캐나다향 본격 수출 개시도 축하했다. 그는 "이는 르노코리아의 글로벌 경쟁력 강화는 물론이고 부산 제조업 혁신의 구체적 성과를 보여주는 의미 있는 진전"이라고 말했다.

니콜라 파리 대표는 지난 9월 취임한 글로벌 모빌리티 전문가로 그룹 내 전자·소프트웨어 분야를 총괄해 온 인물이다. 부산시는 그의 경험이 르노코리아의 미래차 전환 전략에 힘을 실을 것으로 기대하고 있다.

박 시장은 "르노코리아는 부산을 대표하는 핵심 앵커 기업이자 지역경제와 시민 자부심을 상징하는 중요한 파트너"라며 "니콜라 파리 대표의 리더십과 전문성을 바탕으로 더 견고한 상생협력 체계를 구축하고 부산이 글로벌 미래차 허브도시로 도약할 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 말했다.

수출 선박에 선적되고 있는 르노코리아 차량들.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



