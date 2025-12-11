본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

[오늘의신상]오리온, '비타민 마이구미·멀티바이오틱스 왕꿈틀이 미니' 출시

임혜선기자

입력2025.12.11 08:40

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

젤리 한 봉으로 하루 비타민 충족

오리온은 '비타민 마이구미'와 '멀티바이오틱스 왕꿈틀이 미니'를 출시했다고 11일 밝혔다.


오리온은 헬시플레저·저속 노화 등 건강 트렌드에 발맞춰 영양 성분을 강화한 음료, 바, 그래놀라 등 다양한 제품을 개발해왔다. 이번에는 비타민, 멀티바이오틱스를 간편하게 섭취할 수 있는 젤리를 내놓는다.

'비타민 마이구미·멀티바이오틱스 왕꿈틀이 미니'. 오리온 제공.

'비타민 마이구미·멀티바이오틱스 왕꿈틀이 미니'. 오리온 제공.

AD
원본보기 아이콘

'비타민 마이구미'는 72g 제품 한 봉지로 비타민 C와 B12, 판토텐산, 비오틴, 엽산 등 총 5가지 비타민의 1일 영양 성분 기준치를 100% 이상 충족할 수 있다. 포도, 사과, 자두 과즙을 넣은 세 가지 맛 과일 모양 젤리에 탄성감을 강화했다.


'멀티바이오틱스 왕꿈틀이 미니'는 프리바이오틱스와 포스트바이오틱스를 함유했으며, 포도·오렌지·사과·복숭아 맛의 젤리와 폭신한 요구르트맛 마시멜로가 만들어내는 이중 식감이 색다른 즐거움을 제공한다. 소포장 55개들이 대용량 패키지로 출시했다.


오리온 관계자는 "오리온만의 연구개발 역량을 기반으로 건강 콘셉트의 차별화된 제품들을 지속 선보여 나갈 계획"이라고 밝혔다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '이곳' '1인당 60만원' 민생지원금 푼다…내년 지급하는 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

선별·보관·판매까지'과일 경쟁력' 높이는 APC

한국에선 아무데서나 '쑥쑥' 자라는 흔한 풀인데…중국·일본에선 '귀한 몸'

글로벌 신드롬 입증…'케데헌' 헌트릭스 타임지 표지 장식

젤렌스키 "영토 포기 안해…포기할 권리도 없다"

'내란사과' 답례품 돌려보낸 국힘…조국혁신당 "장동혁식 개 사과인가?"

은 가격 오른다는 데…ETF로 투자해볼까

오픈AI "안드로이드 기기서 챗GPT 오류 발생 증가…복구 완료"

새로운 이슈 보기