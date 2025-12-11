[오늘의신상]오리온, '비타민 마이구미·멀티바이오틱스 왕꿈틀이 미니' 출시

젤리 한 봉으로 하루 비타민 충족

오리온은 '비타민 마이구미'와 '멀티바이오틱스 왕꿈틀이 미니'를 출시했다고 11일 밝혔다.

오리온은 헬시플레저·저속 노화 등 건강 트렌드에 발맞춰 영양 성분을 강화한 음료, 바, 그래놀라 등 다양한 제품을 개발해왔다. 이번에는 비타민, 멀티바이오틱스를 간편하게 섭취할 수 있는 젤리를 내놓는다.

'비타민 마이구미·멀티바이오틱스 왕꿈틀이 미니'. 오리온 제공. AD 원본보기 아이콘

'비타민 마이구미'는 72g 제품 한 봉지로 비타민 C와 B12, 판토텐산, 비오틴, 엽산 등 총 5가지 비타민의 1일 영양 성분 기준치를 100% 이상 충족할 수 있다. 포도, 사과, 자두 과즙을 넣은 세 가지 맛 과일 모양 젤리에 탄성감을 강화했다.

'멀티바이오틱스 왕꿈틀이 미니'는 프리바이오틱스와 포스트바이오틱스를 함유했으며, 포도·오렌지·사과·복숭아 맛의 젤리와 폭신한 요구르트맛 마시멜로가 만들어내는 이중 식감이 색다른 즐거움을 제공한다. 소포장 55개들이 대용량 패키지로 출시했다.

오리온 관계자는 "오리온만의 연구개발 역량을 기반으로 건강 콘셉트의 차별화된 제품들을 지속 선보여 나갈 계획"이라고 밝혔다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>