고흥군, 광주ㆍ전라권 '2025 고흥 우주항공산업 비즈페스타' 성료

수도권에 이어 두 번째 우주항공분야 투자설명회



전남 고흥군은 지난 10일 광주광역시 홀리데이인 광주호텔에서 전남도와 고흥군이 공동 주관한 '2025 고흥 우주항공산업 비즈 페스타'를 성황리에 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 지난 10월 수도권(경기 고양시)에서 열린 행사에 이어 두 번째로 마련된 투자설명회로, 우주항공 및 드론 관련 기업과 연구기관, 투자기관 등 80여 명이 참석한 가운데 고흥군의 우주항공산업 생태계 확장 가능성을 공유하고 산업 활성화 방안을 모색하기 위해 추진됐다.

또한, 항공우주 과학기술 연구개발 전문기관인 한국항공우주연구원과 업무협약(MOU)을 체결하고, 조성 예정인 '우주발사체 사이언스컴플렉스'내에 항우연 연구 성과물인 실물기체 전시 등 우주항공산업 활성화를 위한 협력 체계를 확고히 했다.

특히 전남도의 투자 제안에 이어 마린로보틱스(대표 박진향)의 '유인섬 물류 배송 드론실증 성공사례', 다온아이앤씨(대표 양찬열) '인공지능(AI) 기반 자율·군집 비행 드론쇼' 등 드론 전문기업의 우수사례가 공유했으며, 기업과 지자체의 산업 협력 모델이 제시됐다.

주제 발표에서는 ▲정윤석 한국건설생활환경시험연구원 센터장의 '민간 우주기업 발사 활성화 방안' ▲김용규 순천대학교 교수의 '고흥군 우주항공 복합도시 조성' ▲이문석 호정솔루션 대표의 '전남 드론기업 해외 진출사례 및 전략' ▲김덕관 한국항공우주연구원 센터장의 '고흥 항공센터 도심항공교통(UAM) 인프라 소개' 등이 이어졌다. 전문가들은 고흥 우주항공산업의 성장 잠재력과 활성화 방안을 제시하며 참석자들의 관심을 끌었다.

공영민 고흥군수는 "이번 광주·전라권 고흥우주항공산업 비즈 페스타는 고흥군의 미래 비전과 가능성을 다시 확인한 자리였다"며 "앞으로도 산ㆍ학ㆍ연 기관과의 실질적인 협력 모델을 확대해 고흥군이 대한민국 우주항공산업의 중심 거점으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

군 우주항공추진단 관계자는 "2030년 완공을 목표로 추진 중인 고흥우주발사체 국가산업단지와 2026년 준공 예정인 무인항공 영농특화단지의 입주기업 유치에 박차를 가하고 있다"며 "제2우주센터 및 우주항공산업진흥원 유치를 통해 우주산업 기반을 지속적으로 구축해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>