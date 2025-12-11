넷플릭스, 워너 인수에 86조 빌려…신용등급 강등 위험 직면

모건스탠리 "A→BBB 하락 가능"

무디스는 A3 유지

넷플릭스 스튜디오 게티이미지연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

넷플릭스가 워너브러더스 인수 자금 마련을 위해 86조원을 빌리면서 신용등급 강등 위험에 직면했다.

블룸버그 통신은 10일(현지시간) 모건스탠리 보고서를 인용해 넷플릭스가 월가 은행들로부터 590억 달러(약 86조5000억원) 규모의 임시 부채를 조달할 계획이라고 전했다. 넷플릭스는 지난 5일 워너브러더스의 영화·TV 스튜디오와 스트리밍 서비스 HBO 맥스를 720억 달러(약 105조6000억원)에 인수하기로 합의했다.

모건스탠리 분석팀은 부채 증가가 투자자들에게 위험 요소라며 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)글로벌에서 받은 A 등급이 BBB 등급으로 떨어질 수 있다고 예측했다.

블룸버그는 인수가 완료되면 넷플릭스 부채가 현재 약 150억달러에서 750억달러로 다섯 배 늘어날 것으로 추산했다. 다만 합병 뒤 회사가 내년 약 204억 달러의 상각 전 영업이익(EBITDA)을 내 이자를 충분히 감당할 수 있다고 내다봤다.

블룸버그는 "한때 대규모 투자로 부채가 쌓여 '뎃플릭스(Debtflix)'로 불리던 회사가 이제는 막대한 현금 흐름을 창출하고 있다"고 분석했다.

신용평가사 무디스는 지난 8일 넷플릭스의 A3 등급을 유지했다. "미디어 업계에서 가장 높은 평가를 받는 지식재산권 일부"를 인수하는 이점을 근거로 들었다. 다만 신용 위험이 소폭 커진 점을 반영해 전망을 '긍정적'에서 '안정적'으로 바꿨다.

블룸버그는 순부채가 EBITDA의 약 3.7배에 달하지만 2027년에 수익이 늘어 레버리지 비율이 약 두 배 중반 수준으로 낮아진다고 전망했다.

그러나 파라마운트 스카이댄스가 워너브러더스 전체를 대상으로 적대적 인수 제안을 내놓으면서 워너브러더스의 부채 포함 기업가치를 1080억달러 이상으로 평가해, 향후 넷플릭스의 부채 부담이 더 커질 수 있다고 지적했다. 넷플릭스는 규제 당국으로부터 승인받지 못할 경우 워너브러더스에 위약금 58억 달러(약 8조5000억원)를 물어줘야 한다.

자산관리회사 올스프링 글로벌의 신용 연구 책임자 짐 피츠패트릭은 "넷플릭스는 이런 규모의 인수를 감당할 자격을 갖췄다"며 "인수 제안가를 올려야 할 경우에도 재무제표는 이를 수용할 충분한 여력을 보유하고 있다"고 말했다.

투자자들의 불안감은 주가에 반영됐다. 넷플릭스 주가는 지난 4일(종가 103.22달러) 이후 내림세를 지속해 이날(종가 92.71달러)까지 4거래일간 10.2% 떨어졌다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>