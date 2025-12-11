본문 바로가기
경기도서관, 8인 독립운동가 사료전시회…12월10~18일

이영규기자

입력2025.12.11 06:39

경기도가 올해 광복 80주년을 맞아 이달 10일부터 19일까지 경기도서관 4층에서 독립운동가와 그 후손들의 삶을 통해 독립정신을 되새기는 사료전시회 '세대를 이어, 독립을 잇다'를 개최한다.


이번 전시는 임면수, 이규준, 조문기, 신숙, 홍가륵, 엄항섭, 오희옥, 김연방 선생 등 도내 독립운동가 8인의 삶과 활동, 그리고 후손들의 이야기를 중심으로 구성됐다.

경기도가 올해 광복 80주년을 맞아 개최하는 특별기획전 포스터

경기도가 올해 광복 80주년을 맞아 개최하는 특별기획전 포스터

가족사진, 활동사진, 유품, 구술 인터뷰 영상 등을 통해 독립운동이 한 시대의 기록이 아닌, 세대를 넘어 이어져 온 역사임을 조명한다. 전시 내용은 1890년대부터 1940년대까지 시대 흐름에 따라 구성돼 독립운동의 시작부터 해방 이후까지의 여정을 한눈에 살펴볼 수 있다.


경기도 10일 열린 전시회 개막식에서 독립운동가 후손에게 감사패를 전달하는 뜻깊은 시간도 가졌다.


김훈 경기도 복지국장은 "12월10일은 대한민국임시정부가 조국의 독립을 향한 의지를 세계에 선포한 뜻깊은 날"이라며 "이번 전시가 독립운동가들의 희생과 정신을 되새기고, 그 가치를 다음 세대로 잇는 소중한 계기가 되길 바란다"고 말했다.

전시는 별도의 사전 신청 없이 누구나 무료로 관람할 수 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
