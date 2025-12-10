경찰, '개인정보 유출' 쿠팡 2차 압수수색 종료

오후 9시께 마쳐

경찰이 쿠팡의 대규모 정보 유출 사태에 대한 2차 압수수색을 종료했다.

9일 압수수색이 진행된 서울 송파구 쿠팡 본사에서 경찰 관계자들이 상자를 들고 나서고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

서울경찰청 사이버수사과는 10일 오후 9시께 쿠팡 본사에 대한 압수수색을 집행 중지한다고 밝혔다. 경찰은 이날 오전 11시 15분께부터 서울 송파구 쿠팡 본사 사무실에 대한 압수수색을 진행했다. 쿠팡의 보유 자료를 확보하기 위해 전날 마무리되지 않은 압수수색을 이어간 것이다.

경찰은 전날에도 약 10시간 동안 쿠팡을 압수수색한 바 있다. 쿠팡의 보유 자료가 방대한 만큼 전산 기록 등 자료 확보에 오랜 시간이 소요될 것이라는 게 경찰 안팎의 관측이다.

압수수색 영장에는 쿠팡의 중국 국적 전직 직원이 정보통신망법상 정보통신망 침입·비밀누설 등 혐의를 받는 피의자로 적시됐다. 경찰은 개인정보 유출 범행에 사용된 IP를 확보해 유출자를 쫓는 한편, 쿠팡의 내부 고객정보 관리시스템의 기술적 취약성도 따져보고 있다. 아울러 압수수색으로 확보한 자료 등을 토대로 개인정보 유출 경로와 원인 등을 종합적으로 규명할 예정이다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



