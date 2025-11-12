본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[클릭 e종목]"더블유게임즈, 시너지 발생 중…내년 실적 기대"

유현석기자

입력2025.11.12 08:19

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

SK증권은 더블유게임즈 에 대해 인수회사와의 시너지가 발생하고 있는 만큼 내년 실적 개선이 기대된다고 12일 분석했다.

[클릭 e종목]"더블유게임즈, 시너지 발생 중…내년 실적 기대"
AD
원본보기 아이콘

남효지 SK증권 연구원은 "더블유게임즈는 올해 두 건의 인수를 완료해 그동안 부족했던 탑라인 성장성을 빠르게 회복하고 있다"며 "내년부터는 마케팅비 조절을 통해 인수회사들의 이익 기여도 기대해 볼 만 하다"고 설명했다.


그러면서 DTC 성장도 긍정적이라고 평가했다. 그는 "3분기 DTC 비중은 17.6%로 유럽 지역 비중이 높은 와우게임즈 연결 효과가 반영되며 상승했다"며 "향후 DTC 비중을 30% 수준까지 확대할 목표로 이에 따른 중장기 플랫폼 수수료 절감도 기대된다"고 분석했다.

3분기 실적은 기대치에 부합했다. 더블유게임즈는 3분기 매출액 1862억원, 영업이익 592억원을 기록했다. 매출액은 전년 동기 대비 20.8% 증가했다. 반면 영업이익은 0.5% 감소했다. 그는 "영업이익은 컨센서스 589억원에 부합하는 실적을 기록했다"며 "전분기 대비 소셜카지노, 아이게이밍, 캐주얼 등 전 부문이 고루 성장했다"고 말했다. 이어 "영업비용은 전분기 대비 8% 증가했는데 와우게임즈 연결 편입 영향으로 인건비, 로열티, 상각비가 증가했다"고 덧붙였다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발상' 경고 날린 美교수 "전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여기 괜찮네"…요즘 부자들 사이 새로 뜨는 '이민 명당'

"방영 보류" vs "기업 죽이기"…백종원 예능 복귀 앞두고 '시끌'

"이게 아닌가벼ㅠ" 삼성·애플, 내년엔 '폴더블' 승부

어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다"

압수된 비트코인만 9조…월세 3000만원 살며 사치 부리더니 결국

"아빠 무슨 차 타시니? 나는 차 만드는 아저씨야"

투자자들 환차익 나섰나…치솟던 달러예금 급감

새로운 이슈 보기