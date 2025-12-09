화성 H-테크노밸리에 삼성전자 스마트물류거점 들어선다

산단 산업시설용지 6만4000㎡ 매입해 조성

평택·고창 이어 세번째 대형 물류허브 구축

경기도 화성시 양감면 소재 'H-테크노밸리 일반산업단지'에 삼성전자의 세 번째 첨단 물류거점(CDC·Central Distribution Center)이 들어선다.

9일 화성시청 중앙회의실에서 개최된 H-테크노밸리 일반산업단지 산업시설용지 입주협약식에서 박순철 삼성전자 부사장(왼쪽부터), 정명근 화성시장, 김기원 H-테크노밸리 대표가 협약서를 들어보이고 있다. 화성시 제공

화성시는 9일 시청 중앙회의실에서 삼성전자, ㈜에이치테크노밸리와 '첨단 물류거점 조성을 위한 입주협약'을 체결했다.

협약에 따라 삼성전자는 2000억원을 투입, H-테크노밸리 산단 내 산업시설용지 12블록 6만4000㎡를 분양받아 대규모 물류거점을 조성할 계획이다.

H-테크노밸리는 양감면 요당리 일원에 73만6000㎡ 규모로 조성 중인 반도체·자동차 부품 특화단지다. 현재 토지 보상을 완료하고 2028년 준공을 목표로 단지 조성공사를 진행 중이다.

산단은 서해안고속도로 발안IC 및 평택제천고속도로 청북IC 접근성이 좋아 반도체 및 미래차 소재·부품·장비 기업들이 많은 관심을 보이고 있다고 시는 설명했다.

물류거점은 ▲자동화 설비 ▲지능형 물류시스템 ▲로봇 기반 운송 시스템 등 최신 정보기술(IT)과 시스템이 집약된 대형 스마트 물류허브로 조성될 예정이다.

정명근 화성시장은 "이번 협약으로 화성시는 기업의 비전 실현을 위한 최적의 파트너임을 입증했다"며 "인프라와 행정서비스가 유기적으로 운영되는 '완결형 비즈니스 생태계' 구축을 위해 필요한 행정 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



