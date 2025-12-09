울주군, 중동 최대 자동차 애프터마켓 전시회 ‘Automechanika Dubai 2025’ 참가

울주단체관 운영… 지역 기업 4곳 해외 바이어 공략 지원

울산 울주군이 울산지역 산업진흥원과 함께 9일부터 11일까지 아랍에미리트 두바이 월드트레이드센터(DWTC)에서 열리는 'Automechanika Dubai 2025'에 참가해 울주단체관을 운영한다.

'Automechanika Dubai'는 중동·아프리카 지역 최대 규모의 자동차 애프터마켓 전문 전시회로, 올해 행사에는 자동차 부품·시스템, 액세서리·튜닝, 정비·유지보수, 타이어·배터리 등 전 분야에서 2400여개 글로벌 브랜드가 참여한다.

울주군은 울주단체관을 통해 지역 기업 제품을 집중 홍보하고 수출 판로 개척을 지원한다. 참가 기업은 오성테크, 씨엔루브, 태봉인더스트리, 이에스링크 등 4개 사로, 자동차 금형·부품, 윤활유·그리스, 플라스틱 연료 탱크, 서스펜션 시스템 등 다양한 제품을 선보인다.

군은 참가 기업을 대상으로 △부스 임차비·장치비 △바이어 매칭·통역 △편도 항공료 등 전시회 관련 비용을 지원해 실질적인 해외 진출 성과를 높인다는 방침이다.

울주군 관계자는 "울주단체관이 지역 기업의 기술력을 해외 시장에 알리는 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 울주군 중소기업의 글로벌 시장 진출을 적극적으로 돕겠다"고 말했다.





