본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

울주군, 중동 최대 자동차 애프터마켓 전시회 ‘Automechanika Dubai 2025’ 참가

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.09 16:09

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

울주단체관 운영… 지역 기업 4곳 해외 바이어 공략 지원

울산 울주군이 울산지역 산업진흥원과 함께 9일부터 11일까지 아랍에미리트 두바이 월드트레이드센터(DWTC)에서 열리는 'Automechanika Dubai 2025'에 참가해 울주단체관을 운영한다.


'Automechanika Dubai'는 중동·아프리카 지역 최대 규모의 자동차 애프터마켓 전문 전시회로, 올해 행사에는 자동차 부품·시스템, 액세서리·튜닝, 정비·유지보수, 타이어·배터리 등 전 분야에서 2400여개 글로벌 브랜드가 참여한다.

울주군 두바이 자동차부품전시회 ‘울주단체관’. 울주군 제공

울주군 두바이 자동차부품전시회 ‘울주단체관’. 울주군 제공

AD
원본보기 아이콘

울주군은 울주단체관을 통해 지역 기업 제품을 집중 홍보하고 수출 판로 개척을 지원한다. 참가 기업은 오성테크, 씨엔루브, 태봉인더스트리, 이에스링크 등 4개 사로, 자동차 금형·부품, 윤활유·그리스, 플라스틱 연료 탱크, 서스펜션 시스템 등 다양한 제품을 선보인다.

군은 참가 기업을 대상으로 △부스 임차비·장치비 △바이어 매칭·통역 △편도 항공료 등 전시회 관련 비용을 지원해 실질적인 해외 진출 성과를 높인다는 방침이다.


울주군 관계자는 "울주단체관이 지역 기업의 기술력을 해외 시장에 알리는 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 울주군 중소기업의 글로벌 시장 진출을 적극적으로 돕겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진 주의' 발령시킨 7.5 강진 긴급 속보로 "도망가라" 반복…사상 첫 '후발 지진... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

제주서 지갑 열리는 음식 1위, 돔베고기가 아니네

함익병, 박나래 '주사 이모' 논란에 "해외 면허 보유? 노벨상 받았어도 불법"

"부인이 집에 왔다고?"…10층 아파트 난간에 매달린 내연녀

"발이 파랗게 변해"…의사도 못맞힌 희귀질환, 챗GPT 덕에 목숨 건져

"가족이 노벨상 받아서" 日 안과 휴진 공지에 "클래스가 다르네"

"수지도 푹 빠졌다"…강추위에 러닝 제치더니 판매액 수십배 급증

트럼프의 '퍼스트버디'가 바뀌고 있다

새로운 이슈 보기