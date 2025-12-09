이장우 대전시장 "자원봉사자들과 함께 더 나은 봉사 환경 만들 것"

'2025년 제20회 대전 자원봉사자의 날' 기념식 열어



양인석 대전시서구장애인체육회 부회장, 국무총리 표창

대전시가 9일 시청 대강당에서 자원봉사자 등 600여 명이 참석한 가운데 '자원봉사자의 손길, 따뜻한 변화'라는 주제로 '제20회 대전 자원봉사자의 날' 기념식을 개최했다.

이날 행사는 이장우 대전시장을 비롯해 조원휘 대전시의회 의장, 박희조 동구청장, 김제선 중구청장, 서철모 서구청장, 정용래 유성구청장, 최충규 대덕구청장, 대전시자원봉사센터 김현호 센터장, 대전시자원봉사연합회 김영태 회장, 5개 구 자원봉사센터장 및 자원봉사협의회장 등이 참석해 올 한 해 헌신적으로 봉사활동에 참여한 자원봉사자들에게 깊은 존경과 감사의 뜻을 전했다.

'2025년 대한민국 자원봉사대상'에서 국무총리 표창을 수상한 양인석 대전광역시서구장애인체육회 부회장은 34년간 3701회에 걸쳐 사랑의 밥차 운영 등 이웃사랑 실천에 앞장서 왔다.

또한 행정안전부장관 표창을 받은 양순화 대사동자원봉사협의회 회장은 2004년부터 20년간 밑반찬·김치 나눔, 연탄 지원 등 다양한 봉사활동으로 지역사회에 귀감이 되고 있다.

대전시 자원봉사 대상은 18년 동안 독서문화 및 평생학습 활성화에 기여한 '금빛평생교육봉사단'의 유경열 씨가 수상했고, ▲대전 최우수 자원봉사자에는 동구 '대한사회복지원' 정해조 씨, ▲중구 '자치울작은도서관' 김은지 씨, ▲서구 '탄방동자원봉사회' 전효수 씨, ▲유성구 '구암사나마스테' 홍성미 씨, ▲대덕구 '적십자미용봉사회' 이양희 씨가 수상했으며, 그 외에 우수자원봉사 등 총 68명에게도 대전시장 표창이 전달됐다.

또한 기부문화 확산에 기여한 공로로 ▲이영선 스탁컴퍼니 대표, ▲이의균 한국정보통신공사협회 대전세종충남도회 회장, ▲한밭주거복지사회적협동조합, ▲㈜이비가푸드가 수상했다.

아울러 2025년 대전 0시 축제의 성공을 위해 헌신한 ▲유은순 바르게살기운동 대전광역시협의회 여성회장, ▲이묘인 대한적십자봉사회 대전세종협의회 회장, ▲이미옥 대전광역시자원봉사연합회 이사, ▲한덕희 한국자유총연맹 대전여성협의회 회장, ▲이은자 은가비봉사단 회원에게도 표창이 수여됐다.

이장우 시장은 "지역 곳곳에서 필요한 순간마다 든든한 힘이 돼 주시는 자원봉사자들과 함께 더 나은 봉사 환경을 만들어가겠다"고 말했다.

한편, 올해로 20회를 맞는 대한민국 자원봉사 대상은 자원봉사 분야 최고 권위의 상으로 정부가 자원봉사활동과 기부를 통해 이웃을 돕고 사회를 발전시킨 유공자를 발굴해 시상하는 상이다.





충청취재본부 모석봉 기자



