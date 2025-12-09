외국인 매도에도 코스피 4100대 유지

코스닥은 상승 전환 마감

외국인의 매도세가 이어졌지만 코스피는 4100선을 유지하며 약보합 마감했다.

9일 코스피는 전날 대비 0.27% 내린 4143.55로 거래를 마쳤다. 4129.77로 약보합 개장 이후 별다른 등락 없이 4100선을 유지했다.

투자주체별로는 외국인 홀로 2100억원을 순매도했고 개인과 기관은 각각 1350억원, 141억원 순매수했다.

업종별로는 상승과 하락 업종 비율이 비슷했다. 금속(1.35%), 제약(1.20%), 비금속(1.16%), 오락·문화(0.86%), 운송장비·부품(0.79%) 등이 올랐다. 반면 전기·가스(-1.51%), 전기·전자(-1.20%), 증권(-0.67%) 등이 내렸다.

시가총액 상위 종목은 하락한 종목이 더 많았다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 307,000 전일대비 8,500 등락률 -2.69% 거래량 1,229,611 전일가 315,500 2025.12.09 15:30 기준 관련기사 현대차그룹, 사회적 책임 실천…이웃사랑 성금 350억 전달약보합 출발 코스피…4100대 유지중고배주로 이동하는 시선...투자금 추가 활용을 고려 중이었다면 전 종목 시세 보기 close (-2.8%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 566,000 전일대비 11,000 등락률 -1.91% 거래량 2,360,854 전일가 577,000 2025.12.09 15:30 기준 관련기사 "금산분리 완화 기대감 유입…예상 수혜 기업 선별해야"약보합 출발 코스피…4100대 유지중고배주로 이동하는 시선...투자금 추가 활용을 고려 중이었다면 전 종목 시세 보기 close (-1.9%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 443,500 전일대비 8,000 등락률 -1.77% 거래량 232,158 전일가 451,500 2025.12.09 15:30 기준 관련기사 "금산분리 완화 기대감 유입…예상 수혜 기업 선별해야"약보합 출발 코스피…4100대 유지중코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등 전 종목 시세 보기 close (-1.7%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 123,800 전일대비 1,800 등락률 -1.43% 거래량 966,759 전일가 125,600 2025.12.09 15:30 기준 관련기사 약보합 출발 코스피…4100대 유지중기아 PV5, 유럽 안전성 평가서 최고 등급 '5스타' 획득코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등 전 종목 시세 보기 close (-1.5%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 1,900 등락률 -1.49% 거래량 1,023,466 전일가 127,900 2025.12.09 15:30 기준 관련기사 약보합 출발 코스피…4100대 유지중코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세 전 종목 시세 보기 close (-1.4%) 등 1% 이상 떨어진 종목도 다수였다. 반면 HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 577,000 전일대비 34,000 등락률 +6.26% 거래량 353,529 전일가 543,000 2025.12.09 15:30 기준 관련기사 약보합 출발 코스피…4100대 유지중코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등러우 종전 기대감 확산에 재건시장 관심↑ 전 종목 시세 보기 close (6.0%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 960,000 전일대비 23,000 등락률 +2.45% 거래량 231,353 전일가 937,000 2025.12.09 15:30 기준 관련기사 약보합 출발 코스피…4100대 유지중코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세 전 종목 시세 보기 close (2.2%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,660,000 전일대비 31,000 등락률 +1.90% 거래량 44,895 전일가 1,629,000 2025.12.09 15:30 기준 관련기사 약보합 출발 코스피…4100대 유지중삼성물산, 자회사 가치에 주주환원 기대감까지…25만원 안착코스피, 외인·기관 '쌍끌이'에 4100선 탈환…코스닥은 내려 전 종목 시세 보기 close (1.6%) 등은 올랐다.

코스닥은 0.38% 오른 931.35로 강보합 마감했다. 역시 약보합 출발했지만 장 초반 상승세로 반전하면서 930대를 지켜냈다.

외국인과 기관의 양매도에도 지수 상승을 이어갔다. 이들은 각각 674억원, 1349억원을 순매도했고 개인은 2573억원을 순매수했다.

대부분 업종이 상승세다. 제약(1.32%), 건설(0.95%), 운송·창고(0.59%), 전기·전자(0.56%) 등의 순서로 상승 폭이 컸다. 기타제조(-0.64%), 운송장비·부품(-0.58%) 등은 내렸다.

시총 상위 10위 종목에서는 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 227,500 전일대비 19,500 등락률 +9.38% 거래량 336,888 전일가 208,000 2025.12.09 15:30 기준 관련기사 약보합 출발 코스피…4100대 유지중코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세 전 종목 시세 보기 close 의 상승 폭이 8.8%로 가장 컸다. 이어 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 182,100 전일대비 8,800 등락률 +5.08% 거래량 2,222,927 전일가 173,300 2025.12.09 15:30 기준 관련기사 투자금 넉넉해야 수익도 ‘껑충’...4배 주식자금을 연 4%대 금리로약보합 출발 코스피…4100대 유지중코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등 전 종목 시세 보기 close (5.0%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 459,000 전일대비 13,500 등락률 +3.03% 거래량 274,063 전일가 445,500 2025.12.09 15:30 기준 관련기사 투자금 넉넉해야 수익도 ‘껑충’...4배 주식자금을 연 4%대 금리로약보합 출발 코스피…4100대 유지중코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등 전 종목 시세 보기 close (2.6%), 에코프로비엠(0.2%) 등의 순서였다. HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 49,350 전일대비 250 등락률 -0.50% 거래량 244,293 전일가 49,600 2025.12.09 15:30 기준 관련기사 약보합 출발 코스피…4100대 유지중코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등코스피, 외인·기관 '쌍끌이'에 4100선 탈환…코스닥은 내려 전 종목 시세 보기 close (-0.9%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 186,200 전일대비 600 등락률 -0.32% 거래량 641,638 전일가 186,800 2025.12.09 15:30 기준 관련기사 코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등고배당 랠리 본격화에 대비할 때...달리는 말에 제대로 올라타려면코스피, 외인·기관 '쌍끌이'에 4100선 탈환…코스닥은 내려 전 종목 시세 보기 close (-0.3%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 457,000 전일대비 1,000 등락률 -0.22% 거래량 389,081 전일가 458,000 2025.12.09 15:30 기준 관련기사 코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등기회가 왔다면 제대로 잡아야...4배 투자금을 연 4%대 금리로'외국인·기관 팔자' 코스피 장 초반 약보합…코스닥은 소폭 오름세 전 종목 시세 보기 close (-0.1%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 183,200 전일대비 200 등락률 +0.11% 거래량 217,812 전일가 183,000 2025.12.09 15:30 기준 관련기사 코스피, 1.34% 상승 마감…SK하이닉스 6% 급등코스피, 외인·기관 '쌍끌이'에 4100선 탈환…코스닥은 내려코스피, 관망 심리 속 4010선 약보합…코스닥도 하락 전환 전 종목 시세 보기 close (-0.1%) 등은 떨어졌다.

9일 서울 중구 신한은행 본점 딜링룸에 코스피 지수가 표시돼 있다. AD 원본보기 아이콘





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>