삼성전자, AI·퀵 쉐어 강화한 원UI 8.5 베타테스트…갤S25 대상

8일부터 갤럭시 S25 시리즈 대상

갤럭시 AI·연결성·강화된 보안 기능 제공

한국·미국·영국 등 총 6개국서 진행

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 108,700 전일대비 800 등락률 -0.73% 거래량 4,702,053 전일가 109,500 2025.12.09 10:24 기준 관련기사 약보합 출발 코스피…4100대 유지중고배주로 이동하는 시선...투자금 추가 활용을 고려 중이었다면삼성물산, 자회사 가치에 주주환원 기대감까지…25만원 안착 전 종목 시세 보기 close 는 갤럭시 스마트폰의 사용자 인터페이스(UI) 새 버전인 '원UI 8.5'의 베타 프로그램을 지난 8일부터 운영하기 시작했다고 9일 밝혔다. 원UI 8.5는 기존 원UI 8을 기반으로 인공지능(AI) 기능과 기기 간 연결성을 강화한 점이 특징이다.

원UI 8.5 베타 프로그램은 ▲한국 ▲미국 ▲영국 ▲독일 ▲폴란드 ▲인도 총 6개국에서 갤럭시 S25와 S25+, S25 울트라 사용자를 대상으로 순차적으로 진행된다.

원 UI 8.5 베타 프로그램에 적용되는 포토 어시스트 기능. 삼성전자 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 베타 프로그램에 참여를 원하는 사용자는 갤럭시 폰 내 삼성 멤버스 앱에서 신청할 수 있다. 삼성전자는 베타 프로그램을 통해 얻은 사용자 피드백을 분석·보완해 원 UI 8.5 공식 버전의 완성도를 높일 예정이다.

원 UI 8.5는 사용자들이 AI를 기반으로 콘텐츠를 더욱 편리하게 생성하고 공유할 수 있도록 개선했다. AI 기반 이미지 편집 기능인 '포토 어시스트'는 이미지 편집 과정의 번거로움을 줄였다. 생성형 편집과 인물 사진 스튜디오 등을 활용해 이미지 편집 시 매 단계 저장할 필요 없이 연속적으로 이미지 편집을 할 수 있도록 개선했다.

이미지 편집 이력도 다양하게 활용할 수 있다. 기존에는 AI 이미지 편집 이력에서 이전으로 '돌아가기'만 가능했지만, 원 UI 8.5에서는 사용자가 이미지 편집 이력을 보면서 특정 단계에서 편집한 내용만 골라서 반영하거나 제거할 수 있도록 기능이 강화됐다.

콘텐츠 공유 기능인 '퀵 쉐어'도 공유 대상을 더욱 간편하게 찾을 수 있도록 개선됐다. 사용자가 갤러리에 저장된 인물 사진과 연락처 정보를 연결하면 사진에 포함된 사람에게 보낼 수 있도록 추천해준다.

갤럭시 폰과 주변의 다양한 기기와의 연동 기능도 강화했다. 갤럭시 폰을 활용해 주변의 오디오 기기에 사용자의 음성을 그대로 송출하는 '오디오 방송' 기능이 추가됐다.

폰과 주변의 'LE 오디오' 기기를 연결한 후 사용자가 폰에 내장된 마이크로 말을 하면 연결된 LE 오디오 기기에서 해당 음성을 실시간으로 들을 수 있다. LE 오디오는 저전력 블루투스 방식으로 동작하면서 여러 기기를 동시에 연결할 수 있는 오디오 규격이다.

원 UI 8.5 베타 프로그램에 적용되는 저장공간 공유 기능. 삼성전자 제공 원본보기 아이콘

새롭게 추가되는 '저장공간 공유' 기능은 태블릿과 PC 등 다른 갤럭시 기기의 파일을 폰으로도 확인할 수 있다. 폰의 '내 파일' 앱을 통해 주변에 있는 갤럭시 기기에 저장된 파일, 이미지, 동영상 등을 곧바로 이용할 수 있다.

도난 보호와 같은 개인정보 보호 기능도 강화했다. 기존 '도난당한 기기 보호' 기능을 강화해 화면이 켜져 있는 상태에서 폰을 분실하거나 도난당하더라도 자동으로 잠기도록 하는 '인증 실패 잠금' 기능이 추가됐다. 잠금 화면이 풀린 상태여도 잠금 화면 암호 변경과 보안 폴더 접속 등 인증이 필요한 상황에서 지문·PIN·패스워드 인증을 여러 차례 실패하면 화면이 자동으로 잠기게 설정할 수 있다.

원 UI 8.5 공식 버전은 내년 상반기에 출시될 갤럭시 S 시리즈부터 탑재된다. 이후 기존 출시된 갤럭시 기기에도 순차 적용될 예정이다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>