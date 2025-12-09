한국IBM 사장 "AI 시대, 데이터 전략이 기업 미래 결정"

이수정 사장, 국내 언론과의 첫 간담회

기업들의 AI 데이터 전략 부재 등 지적

"단순 기록 아닌 성과 만드는 핵심자산"

인공지능(AI) 시대가 열렸지만 기업이 보유한 데이터 가운데 실제 AI 분야에 활용되는 비중은 1%에 그친다는 분석이 나왔다. 데이터 전략의 부재가 AI 도입 성과를 가로막는 핵심 문제로 지적됐으며, 데이터 활용이 기업의 생존을 좌우하는 경영 전략이라는 제언이 함께 제시됐다.

이수정 한국IBM 사장은 9일 서울 여의도 IFC 한국IBM 사무실에서 열린 기자간담회에서 "AI는 이미 기업 혁신의 상징이지만, 대부분의 기업은 여전히 실험 단계에 머물러 있다"며 "기업이 가진 가장 중요한 자산인 '기업 고유의 데이터'를 제대로 활용하기 위한 데이터 전략의 부재 탓"이라고 진단했다. 이 사장이 국내 언론과 만난 건 처음이다. IBM은 이날 미디어 오픈하우스를 통해 AI 전략을 공유했다.

이수정 한국IBM 사장이 9일 오전 서울 여의도 IFC 한국IBM 사무실에서 첫 기자간담회를 열고 'AI 성과를 좌우하는 데이터 전략'에 대해 소개하고 있다.

이 사장은 IBM 조사 결과, 생성형 AI의 가치를 실현하기 위해 최고경영자(CEO)들이 가장 중요하게 꼽은 요소가 '기업 고유의 데이터 활용'으로 나타났다면서 "정작 AI에 활용되는 엔터프라이즈 데이터는 전체의 1% 수준에 그쳤고 AI 기반 수익 창출을 뒷받침할 데이터 역량을 갖췄다는 응답은 13%에 불과했다"고 지적했다. 데이터 전략의 중요성에 대한 인식과 실행 간 격차가 크게 나타났다는 뜻이다.

IBM 조사에서 기업의 데이터 책임자는 'AI 과제가 복잡한 데이터로 인해 실행이 늦어진다' '여러 부서를 아울러 데이터 품질, 일관성 및 규정 준수를 보장하는 건 끝없는 과제' '빠른 의사결정을 위해 실시간 데이터가 필요하지만 데이터 파편화로 접근하기 어렵다' '여러 소스에서 산재한 데이터를 정리하고 준비하는 데 소요되는 시간으로 AI 모델 구축에 집중할 시간이 줄어든다' 등 어려움을 토로했다.

IBM이 제시하는 전략은 이렇다. 데이터를 단순한 기록이 아닌 비즈니스 성과를 창출하는 핵심 자산으로 전환해야 한다는 게 핵심이다. 이 사장은 "기업 데이터 중 90%에 이르는 비정형 데이터의 활용 방안을 구축하고 데이터 활용 성과지표를 통해 전략을 전사적으로 내재화하는 게 중요하다"고 짚었다.

특히 이 같은 전략이 '데이터 수집'에만 머물러선 안 된다고 봤다. 기업 내 주요 의사결정자들이 협력해 전략에 알맞게 데이터를 활용하는 전사적 연계가 필요하다는 것이다. 데이터 전략이 비즈니스 목표와 연결되고, 선제적으로 구축된 성과 측정 체계에 따라 활용돼야 성과를 낼 수 있다는 설명이다.

아울러 홍규표 한국IBM 데이터 플랫폼 기술영업부장은 'AI를 위한 데이터'를 구현하는 접근법으로 ▲데이터 품질 ▲데이터 거버넌스 ▲데이터 통합 ▲비정형 데이터 관리 등을 제시했다. 그는 "비정형 데이터 활용 가능성을 높이고 보안 등 거버넌스 문제도 놓치지 말아야 할 필수조건"이라고 강조했다.

한편 IBM은 AI를 위한 왓슨x(watsonx) 제품군 중 '왓슨x.데이터(watsonx.data)'를 통해 데이터 통합 솔루션을 제공하고 있다. 올해 6월 대규모 데이터 처리와 고속 검색 기술에 강점을 가진 데이터스택스(DataStax)를 인수하는 등 탄탄한 로드맵을 구축해 기업의 데이터 활용 역량을 높이고 있다.





