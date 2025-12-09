이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
코스피, 25.08P 내린 4127.07 출발(0.60%↓)
패딩은 블랙인줄 알았는데…거리 나갔더니 '화들짝'
"세상이 미쳐 돌아간다" 수영장서 포착된 여성…배영하며 손에 쥔 '스마트폰'
"삼다수도 호빵도 처음처럼도 빠졌다"…현장 곳곳 빈 매대, 홈플러스 '고사' 위기
중국인 부부가 낳았는데 '금발에 파란 눈'…1억 2000만 뷰 터졌다
"봉인된 판결문 뜯어냈다"…변호사, 조진웅 보도 기자 고발
홍준표 "육사 갔으면 내란범, 의대갔으면 시골의사…정치한 죄로 늙어서도 욕 먹어"
"의로운 척하다 퇴장" "대국민 가스라이팅"…조진웅 옹호론에 국힘 의원들 반응
의사 말 못 믿은 10대, 챗GPT에 물어봤더니 "의사가 틀렸다" 화들짝
한 달에 두번이나…"이 남자가 엉덩이 만졌다" 외침에 응답한 남성 정체
日 아오모리 앞바다서 7.5 강진…"즉시 대피" 쓰나미 경보도
4대 금융 인적 쇄신 본격화…자회사 CEO 대거 임기 만료