고양시, 안전문화대상 '국무총리상' 포함 안전·안보 4관왕 달성

경기 고양특례시(시장 이동환)가 2025년도 안전·안보분야 각종 평가에서 4개 기관 표창을 수상했다.

고양특례시가 2025년도 안전·안보분야 각종 평가에서 4개 기관 표창을 수상하고 있다. AD 원본보기 아이콘

시는 2025년도 `안전문화대상 국무총리상', `재난관리평가 행정안전부 장관상', `을지연습 평가 경기도지사상'수상과 더불어 `통합방위태세확립 평가 우수기관'에도 선정되는 쾌거를 이룩했다.

이 중 `안전문화대상'에서는 243개 광역·기초 지자체 가운데 고양특례시가 유일하게 국무총리상을 수상했다.

안전 분야에서 시는 `3℃(Care·Create·Cooperate) 더 안전한 고양특례시'를 슬로건으로 내세워 아이와 함께 성숙하는 안전문화(Care) 창의적인 스마트 기술로 앞서가는 안전도시(Create) 민관군 협력으로 함께하는 안전공동체(Cooperate) 정책을 추진했다.

안보 분야에서는 전국 최초 어린이 대상 꿈나무 민방위대장 위촉 어린이 안보·안전 체험장 조성·운영 2025년 고양특례시 통합방위 예규 최신화 관경군과 CCTV 영상 공동 활용 협약 체결 관군 협력강화를 위한 업무협약(MOU) 체결 등 통합방위태세 확립과 국가 안보 의식 함양에 대한 공로를 인정받아 우수기관으로 선정됐다.

시 관계자는 "앞으로도 시민의 생명과 재산 보호를 최우선에 두고 일상 속 위험을 줄여더욱 견고한 안전·안보 도시를 만드는 데 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>