MG신용정보, ‘매출 1000억의 문’ 두드리다

AI로 체질 바꾸고 사업 확장

새마을금고 자회사 성장 모델 재정의

MG 신용정보(대표이사 박준철)가 새마을금고중앙회 자회사로 편입된 2013년 이후 처음으로 연 매출 1000억원 돌파를 눈앞에 두고 있다.

회사에 따르면 11월 기준 누적 매출은 942억원을 기록했으며, 업계에서는 연말 1000억 달성이 사실상 확정적이라는 평가가 나온다.

올해 3분기 별도 기준 누적 실적은 매출 780억원, 영업이익 77억원으로 전년 동기 대비 각각 12%, 137% 증가했다.

기존 고객사와의 계약 확대, 신규 수주 증가, 내부 프로세스의 디지털 고도화가 실적 개선의 핵심 요인으로 꼽힌다.

특히 MG 신용정보는 부실채권(NPL) 조기 회수 역량 강화를 위해 약 100명의 전문 자산관리 인력을 운영하면서, AI 기반 자산관리 시스템을 고도화해 작업 효율과 회수 성과를 동시에 끌어올렸다.

이는 회사의 리스크 관리 체계를 한 단계 진전시킨 기반이 됐다는 평가다.

사업 구조 재편도 속도를 내고 있다.

새마을금고 자산관리회사(MG AMCO)와의 협업 체계를 강화하는 한편, 고객관리 사업 전문화를 위해 자회사 'MG 네트워크'를 신설하며 사업 포트폴리오 확장에 나섰다.

회사는 이를 기점으로 자산·채권·고객관리를 아우르는 '통합 성장 엔진'을 구축할 계획이다.

박준철 대표이사는 "2026년에는 사업 전반의 균형 있는 성장을 이루는 것이 목표"라며 "AI 기반 차세대 관리시스템 고도화, 공인전자문서보관소 신사업 추진 등을 통해 내년을 MG 신용정보의 제2 도약 원년으로 만들 것"이라고 말했다.

새마을금고 그룹 내 자회사 가운데 가장 빠른 속도로 디지털 전환 성과를 내는 MG 신용정보가 '기술·전문성·조직 역량'의 삼각축을 기반으로 성장 방정식을 새롭게 쓰고 있다.

단순한 매출 규모 확대를 넘어, 자산관리 산업 전반에서 어떤 변화를 끌어낼지 주목된다.





