한국주택금융공사-BNK부산은행, 부산지역 ‘주택연금 활성화’ 맞손

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.08 17:26

전산 연계·전담점포 운영 추진…고령층 노후안정 지원 기대

한국주택금융공사(사장 김경환)는 BNK부산은행(은행장 방성빈)과 '부산지역 주택연금 활성화를 위한 상호협력 업무협약'을 체결했다고 8일 전했다. 협약식은 부산 남구 부산은행 본사에서 진행됐다.


두 기관은 협약을 통해 ▲부산은행 주택연금 전담 거점점포 운영 ▲상담·신청 전산시스템 연계 ▲상담 전문성 강화를 위한 교육 프로그램 운영 등 실질적인 협력 방안을 추진한다.

이번 협약은 공사와 지역 금융기관이 공동으로 주택연금 이용 확대에 나서는 것으로, 특히 부산지역 고령층의 접근성과 편의성을 높여 노후 안정 지원 효과가 커질 것으로 기대된다.


김경환 주택금융공사 사장은 "이번 협약이 부산 시민들의 주택연금 이용 편의를 크게 높이는 전환점이 될 것"이라며 "비수도권 주택연금 활성화를 위해 지역 금융기관과의 협력을 계속 확대해 나가겠다"고 말했다.

한국주택금융공사가 BNK부산은행과 부산지역 ‘주택연금 활성화’ 업무협약을 맺고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
