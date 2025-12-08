광주 서구, 봉사 가치 확산 '자원봉사자 대회' 열어

세계 자원봉사자의날 기념…400명 참석

광주광역시 서구자원봉사센터가 세계 자원봉사자의 날(12월5일)을 기념해 8일 일가정양립지원본부에서 '2025 서구 자원봉사자 대회'를 열었다.

김이강 광주 서구청장이 8일 서구 일가정양립지원본부 대강당에서 열린 '서구 자원봉사자 대회'에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 광주 서구 제공

8일 센터에 따르면 이번 대회는 한 해 동안 지역 곳곳에서 나눔을 실천한 자원봉사자들의 헌신에 감사를 전하고 자긍심을 높이는 동시에 자원봉사 가치 확산을 위해 마련됐다.

서구자원봉사센터는 '나눔과 행복이 일상이 되는 착한 서구'라는 슬로건 아래 자원봉사자 10만여명과 함께 ▲온기 나눔 활동 ▲지역문제 해결형 프로그램 등 다양한 사업을 펼치며 자원봉사 활성화에 기여하고 있다.

특히 '자원봉사 물맞댐' 프로젝트를 통해 ▲자원봉사 성장학교 ▲서구 자원봉사대학 ▲서구 자원봉사로드 등을 운영하며 신규 봉사자 유입과 세대 간 전환 기반을 강화했다.

또 온라인 플랫폼과 다양한 캠페인 등을 통해 지역 주민 누구나 쉽게 참여할 수 있는 환경을 조성하며 지속 가능한 자원봉사 생태계 구축에 힘쓰고 있다.

이날 대회에는 김이강 서구청장을 비롯해 지역 우수 자원봉사자 등 400여 명이 참석한 가운데 영상을 통한 활동 공유, '빛나라 서구' 퍼포먼스, 유공자 표창 등이 진행됐다.

특히 문순자 광천동 자원봉사캠프장이 국무총리 표창을, 서광순 자원봉사 성장학교 교육 강사는 행정안전부 장관 표창을 받았다.

김승휘 이사장은 "한 해 동안 지역의 어려운 이웃을 보살피고 따뜻한 공동체를 만들기 위해 애써주신 모든 자원봉사자 여러분이 오늘의 주인공이다"며 "앞으로도 자원봉사가 서구의 밝은 미래를 여는 핵심 동력으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

조진옥 생활정부국장은 "자원봉사자 여러분의 나눔과 헌신은 '착한도시 서구'를 실현하는 든든한 기반이다"며 "앞으로도 청소년, 직장인, 기업 등 다양한 주체들이 자원봉사에 동참할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.





