김영록 지사 " 에너지 대전환시대 선도하겠다"

농산업·에너지 첨단산업·문화관광 등

모든 분야 모델 제시…기본 인프라 구축

김영록 전라남도지사가 8일 도청 왕인실에서 열린 공감과 소통을 위한 ‘12월 정례조회’에서 직원들과 기념촬영을 하고 있다.전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

김영록 전라남도지사는 8일 "올해 초 나라가 백척간두 위기에서 출발했지만, 새 정부 탄생 이후 모두가 숨 가쁘게 노력한 결과 전남은 단군 이래 최대 황금 찬스를 맞았다. 기회를 잘 살려 진짜 황금으로 만들자"고 당부했다.

김영록 지사는 이날 오전 도청 왕인실에서 12월 정례조회를 통해 "비상 시국 상황에서 호남이 나라의 근본을 지키고 잘 극복하면서 이재명 국민주권 정부 탄생의 밑바탕이 됐고, 이에 대통령이 '호남의 특별한 희생에 대한 특별한 보상을 하겠다'며 전남에 탄탄대로의 길을 만들어줬다"고 지난 1년을 회상했다.

실제 전남도는 올 한 해 ▲2018년 6조 원대였던 국비 확보액이 2026년 10조 돌파 ▲오픈AI와 SK그룹의 글로벌 AI 데이터센터, 삼성SDS의 국가 AI 컴퓨팅센터 등 대한민국 AI 에너지 수도 도약 기반 마련 ▲인공태양 연구시설 유치 ▲2026 유엔기후변화협약 기후주간 국내 후보지에 여수 선정 ▲유튜브 10만 구독자 돌파와 조회 수 100만 회 돌파 콘텐츠 탄생 등 다양한 분야에서 괄목할 만한 성과를 거뒀다.

이같은 황금 찬스가 저절로 찾아온 것이 아니라는 점도 분명히 했다.

김 지사는 "지난 2019년 7월 블루 이코노미 비전 선포를 하면서 재생에너지를 통한 에너지 대전환 시대를 선도하겠다고 천명한 이후 열심히 달려왔다"며 "그 결과 재생에너지와 풍부한 물, 전력 계통, 에너지 공대를 비롯한 글로컬 대학 등 AI시대를 선도할 기본적 인프라를 갖췄기 때문에 황금 찬스를 맞이하게 된 것"이라고 분석했다.

김 지사는 "황금 같은 기회는 기회일 뿐이다. 앞으로 우리 것으로 만들어 진짜 황금으로 만들어야 할 책무가 주어졌다"며 "이제부터 시작이라 생각하고, 최대 과제인 에너지 문제를 잘 풀어간다면 전남은 농업 AX 플랫폼 추진 등으로 전통 농수산업을 강화하고, 에너지 첨단산업을 선도하면서 문화관광산업까지 모든 분야에서 대한민국의 모델이 되고 표준을 제시하는 지역으로 성장할 것"이라고 강조했다.

또 "목포대와 순천대 두 글로컬 대학이 통합하기 때문에 전라남도 의과대학 추진도 잘 풀릴 것으로 판단된다"며 "2026년 2월 전라남도 통합대학교 의과대학 정원이 배정을 받으면 이르면 2027년 개교도 문제없을 것으로 보인다"고 기대했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>