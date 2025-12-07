양천구, ‘심리상담소 마음:온' 문 열어

우울·불안 등 일상 스트레스 관리 지원

서울 양천구(구청장 이기재)가 최근 정신건강복지센터 내 심리상담소 '마음:온(On)' 문을 열고 구민 대상 공공 심리지원체계를 본격 가동한다고 7일 밝혔다.

구는 양천구 보건소 본관 2층 정신건강복지센터 일부 공간을 리모델링해 조성한 심리상담소를 통해 구민의 심리건강 증진과 일상 속 마음돌봄을 지원한다.

이번에 개소한 '마음:온'은 전문 상담 기능을 유지하면서도 편안한 분위기의 전용 상담 공간을 갖춘 것이 특징이다. 기존 전문 상담체계에서 지원받기 어려웠던 주민들도 편안하게 이용할 수 있도록 문턱을 낮춘 '열린 상담소' 형태로 운영된다.

상담소는 치료 중심에서 예방 중심 체계로 범위를 확대해 정서적 어려움을 겪는 구민에게 심리평가와 상담 서비스를 제공할 예정이다. ADHD 고위험군 아동·청소년과 보호자를 위한 종합심리검사와 집단프로그램도 함께 운영해 촘촘한 공공 심리지원 체계를 구축한다는 방침이다.

한편 구는 보건소 내 정신건강복지센터를 중심으로 중증 정신질환자 관리 사업과 생애주기별 무료 정신건강 상담 서비스를 제공하고 있다. 사례관리, 주간 재활프로그램, 가족지원 서비스, 자조모임 등 연간 약 9200여 회에 이르는 맞춤형 회복 지원 프로그램을 운영 중이다.

이기재 양천구청장은 "심리상담소 '마음:온(On)' 개소로 정서적 어려움을 겪는 구민 누구나 보다 편안한 환경에서 상담을 받을 수 있도록 문턱을 낮췄다"며 "앞으로도 구민들의 마음을 따뜻하게 보듬고 회복을 돕는데 필요한 지원을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.





