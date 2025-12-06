본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

중국, 군축백서에 '한반도 비핵화 지지' 빠져…"북핵 암묵적 수용 시사"

이지은기자

입력2025.12.06 18:15

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중국이 최근 발표한 군비통제 관련 백서에서 '한반도 비핵화를 지지한다'는 문구를 생략했다. 이를 두고 중국 북한 핵무장을 인정하게 된 것이라는 분석이 나온다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 6일 보도했다.


중국 국무원은 지난달 27일 '신시대 중국의 군비 통제, 군축 및 비확산'이라는 제목의 백서를 발표했다.

북한 노동당 창건 80주년 경축 열병식이 지난 10월 평양 김일성광장에서 진행됐다. 연합뉴스

북한 노동당 창건 80주년 경축 열병식이 지난 10월 평양 김일성광장에서 진행됐다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

백서의 '핵 비확산' 부문에는 "중국은 조선반도(한반도) 문제에 대해 공정한 입장과 올바른 방향을 견지하고 항상 한반도의 평화·안정·번영에 힘써왔으며 반도 문제의 정치적 해결 과정에 전념하고 있다"는 내용이 담겼다.

앞서 지난 2005년 군축 백서에서 중국이 "관련 국가들이 한반도, 남아시아, 동남아시아, 중동 등에서 비핵지대를 설립한다는 주장을 지지한다"고 밝혔던 것과 달리, 이번 백서에서는 '한반도 비핵화' 표현이 삭제된 것이다.


앞서 중국은 2017년에 발표한 '중국의 아시아태평양 안보 협력 정책' 백서를 통해 중국은 북한의 핵실험과 탄도미사일 시험 발사 등 핵 개발 시도에 "단호히 반대한다"고 명시한 바 있다. 당시 중국 측은 "중국은 국제사회와 함께 한반도 비핵화 추진과 한반도 및 동북아의 장기적 안정 실현을 위해 부단히 노력할 것"이라고 밝힌 바 있다.




이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

쿠팡 등록 카드 512만원 해외 결제 시도에 '오싹'…"집단 소송 참여할 것" 쿠팡 등록 카드 512만원 해외 결제 시도에 '오싹'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이미 140% 올랐는데도 여전히 낙관적"…끄떡없는 100년 넘은 美금광 대장주

이재용 회장 장남의 좌우명, 뭔가 봤더니…

"항생제도 안 통한다"…올해 4만5000명 '역대 최다' 감염된 슈퍼세균

가족여행 가서 온수 욕조 사용했다가…70대 여성 사망 '미스터리'

日 곰 피해주민 230명 넘어…"계속 출몰할 수 있다" 우려도

"AI로 만든 영상 이냐"…중국서 톱스타급 환대 받은 '지지율 18%' 마크롱

日통일교 회장 사임 임박…'고액 헌금' 공식 사과 검토

새로운 이슈 보기