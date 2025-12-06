한국계 최초 NASA 우주비행사, 245일 임무 마치고 지구 귀환한다

조니 김, 8일 귀환 우주선 탑승

LA 이민 2세에서 나사 비행사로 성장

ISS서 3900회 지구 돌며 1억만km 비행

한국계로서는 처음으로 미국 항공우주국(NASA) 우주비행사로 우주에 나선 조니 김(41)이 245일간의 우주 임무를 마치고 지구로 돌아온다.

6일 NASA 등에 따르면, 조니 김이 탑승한 귀환 우주선이 미 동부시간 기준 오는 8일 국제우주정거장(ISS)을 떠나 9일 카자흐스탄 초원 지대에 착륙할 예정이다. 귀환 과정과 ISS 지휘권 이양식은 NASA 유튜브 채널을 통해 생중계된다.

조니 김은 1984년 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)에서 한국인 이민자 가정의 아들로 태어났다. 미 해군에서 소령으로 복무한 뒤 의사로 활동했고, 이후 NASA 우주비행사로 선발되며 미국 사회에서도 '멀티 커리어' 우주인으로 주목받았다. 2017년 선발 이후 8년 만에 맡은 이번이 사실상 첫 우주 임무다.

그는 러시아 우주비행사 세르게이 리지코프, 알렉세이 주브리츠키와 함께 ISS에서 장기 임무를 수행했다. 약 245일 동안 지구를 3900여 차례 돌며 총 비행거리는 약 1억6737만㎞에 달한 것으로 집계됐다. 이는 지구에서 태양까지 거리(약 1억5000만㎞)보다도 긴 기록이다.

세 승무원은 착륙 직후 카자흐스탄 카라간다주로 헬리콥터를 통해 후송된다. 이후 조니 김은 NASA 전용기를 이용해 미국 텍사스주 휴스턴으로 복귀한다. 동행했던 리지코프와 주브리츠키는 러시아 모스크바 인근 훈련 기지로 돌아갈 예정이다.





