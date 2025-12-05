초유의 사태에도 끄덕없더니…나흘만에 이용자 18만명 하락 전환

일간 이용자수는 1700만명대 유지

나흘 만에 하락세 전환

기사 이해를 돕기 위한 사진. 아시아경제DB AD 원본보기 아이콘

쿠팡의 일간 이용자가 나흘 만에 하락세로 전환한 것으로 조사됐다. 대규모 개인정보 유출 사태가 발생한 지난달 29일 이후에도 이용자 수는 증가세를 보였으나 나흘 만에 감소세로 돌아선 셈이다.

5일 데이터 테크기업 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 지난 2일 쿠팡 일간 활성 이용자(DAU)는 1780만4511명으로 집계됐다. 지난 1일 역대 최대 일간 이용자 1798만8845명보다 18만명 이상 급감한 수치다.

다만 일간 이용자 수는 여전히 1700만명대를 유지했다. 쿠팡 일일 이용자 1700만명대 기록은 지난달 30일부터 사흘 연속이다.

이를 두고 소비자들의 대규모 쿠팡 이탈 사태로 번질 수 있다는 전망이 나온다. 개인정보 노출과 쿠팡의 사후 조치에 실망한 소비자들의 고객충성도가 감소할 수 있다는 것이다.

탈퇴 절차가 지나치게 복잡해 전기통신사업법상 금지행위인 '이용자의 해지권을 제한하는 행위' 해당에 대한 사실조사도 착수됐다. 실제 PC 화면에서 탈퇴를 진행할 경우 마이쿠팡 → 개인정보 확인/수정 → 비밀번호 입력 → 화면 하단 '회원 탈퇴' → 비밀번호 재입력 → 쿠팡 이용내역 확인 → 설문조사 등 6단계를 거처야 회원 탈퇴 신청이 가능하다.

쿠팡의 회원정보 수정 페이지. 쿠팡 캡처 원본보기 아이콘

한 이용자는 "탈퇴하기 위해서 들어갔더니 찾기도 어렵고, 버튼도 일부러 작게 만들어 놨다"며 "비밀번호만 두 번 입력해야 하고, 설문조사까지 하는 등 인터넷에 익숙하지 않은 사람들은 사실상 어려울 것 같다"고 말했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>