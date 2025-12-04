[내일날씨]새벽까지 남부 곳곳에 눈…출근길 빙판 주의

금요일인 5일 새벽까지 전북 서해안·동부와 경남 서부 내륙, 제주도에는 눈이나 비가 이어지겠다.

충남권 북부 내륙과 전남 동부 내륙, 경북권, 서부 내륙을 제외한 울산·경남 내륙도 새벽에 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

서울에 첫눈이 내린 4일 밤 시민들이 서울 광화문 광장 주변에서 퇴근길 발걸음을 옮기고 있다.

전날부터 눈이나 비가 내린 지역에서는 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 출근길 교통안전에 주의해야겠다.

아침 최저기온은 -11~2도, 낮 최고기온은 1~9도로 예년보다 낮겠다.

경기 북동부와 강원 내륙·산지, 경북 북동 산지에 한파특보가 내려진 가운데 전국 대부분 지역의 아침 기온이 -5도 안팎(경기 북부 내륙·동부, 강원 내륙·산지, 경북 북동 산지 -10도 이하)에 그쳐 춥겠다.

낮 기온도 5도 안팎(강원 내륙·산지 0도 안팎)으로 떨어진 데다 바람까지 강하게 불며 체감온도는 더욱 낮겠다.

강원 산지·동해안과 경북 북동 산지·동해안, 대구, 부산·울산·창원·김해 등 일부 경남권은 당분간 대기가 매우 건조하겠으니 작은 불씨가 큰불로 번지지 않도록 조심해야겠다.

서울·인천·경기·강원 등 4개 시도에 대설특보가 발효된 4일 서울 마포구 홍대 인근에서 제설작업이 완료되지 않은 도로가 얼어있다.

바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼4.0ｍ, 서해 1.0∼3.5ｍ, 남해 0.5∼2.5ｍ로 예상된다.





