[내일날씨]새벽까지 남부 곳곳에 눈…출근길 빙판 주의

변선진기자

입력2025.12.04 20:12

수정2025.12.04 20:23

금요일인 5일 새벽까지 전북 서해안·동부와 경남 서부 내륙, 제주도에는 눈이나 비가 이어지겠다.


충남권 북부 내륙과 전남 동부 내륙, 경북권, 서부 내륙을 제외한 울산·경남 내륙도 새벽에 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

서울에 첫눈이 내린 4일 밤 시민들이 서울 광화문 광장 주변에서 퇴근길 발걸음을 옮기고 있다. 연합뉴스

서울에 첫눈이 내린 4일 밤 시민들이 서울 광화문 광장 주변에서 퇴근길 발걸음을 옮기고 있다. 연합뉴스

전날부터 눈이나 비가 내린 지역에서는 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 출근길 교통안전에 주의해야겠다.


아침 최저기온은 -11~2도, 낮 최고기온은 1~9도로 예년보다 낮겠다.


경기 북동부와 강원 내륙·산지, 경북 북동 산지에 한파특보가 내려진 가운데 전국 대부분 지역의 아침 기온이 -5도 안팎(경기 북부 내륙·동부, 강원 내륙·산지, 경북 북동 산지 -10도 이하)에 그쳐 춥겠다.

낮 기온도 5도 안팎(강원 내륙·산지 0도 안팎)으로 떨어진 데다 바람까지 강하게 불며 체감온도는 더욱 낮겠다.


강원 산지·동해안과 경북 북동 산지·동해안, 대구, 부산·울산·창원·김해 등 일부 경남권은 당분간 대기가 매우 건조하겠으니 작은 불씨가 큰불로 번지지 않도록 조심해야겠다.

서울·인천·경기·강원 등 4개 시도에 대설특보가 발효된 4일 서울 마포구 홍대 인근에서 제설작업이 완료되지 않은 도로가 얼어있다. 연합뉴스

서울·인천·경기·강원 등 4개 시도에 대설특보가 발효된 4일 서울 마포구 홍대 인근에서 제설작업이 완료되지 않은 도로가 얼어있다. 연합뉴스

바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼4.0ｍ, 서해 1.0∼3.5ｍ, 남해 0.5∼2.5ｍ로 예상된다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr
