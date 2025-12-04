문진석 "입이 열 개라도 할 말 없어"…'엄중경고'에 김남국 결국 사의

인사청탁 논란에 휩싸인 문진석 더불어민주당 원내운영수석부대표가 4일 "입이 열 개라도 할 말이 없다"며 공식 사과했다.

문진석 더불어민주당 원내운영수석부대표(사진 왼쪽). 연합뉴스

문 수석은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 "부적절한 처신 송구하다. 앞으로 언행에 더욱 조심하겠다"며 이같이 말했다.

앞서 지난 2일 국회 본회의장에서 문 수석은 김남국 디지털소통비서관에게 특정 인사를 한국자동차산업협회장에 추천해달라고 부탁하는 내용의 메시지를 보냈다가 해당 장면이 일부 언론 카메라에 포착돼 논란을 일으켰다.

이에 대통령실은 김 비서관의 이름을 공개하지 않은 채 "부정확한 정보를 부적절하게 전달한 내부 직원에 대해 공직 기강 차원에서 엄중 경고 조치했음을 알린다"고 기자들에게 공지했다.

논란 이틀 뒤인 이날 김 비서관은 사직서를 제출했다. 대통령실은 이날 "김 비서관이 오늘(4일) 대통령 비서실에 사직서를 제출했으며, 사직서는 수리됐다"고 밝혔다.

김병기 민주당 원내대표는 문 수석에게 직접 전화를 걸어 엄중 경고한 것으로 알려졌다.

민주당 내에서는 이번 사안의 부적절성에 대해서는 이견이 없는 상태지만, 사태가 커지는 것을 경계하는 분위기도 읽힌다.

박수현 수석대변인은 이날 CBS 라디오와의 인터뷰에서 "매우 부적절하다는 것에 당내 이견은 없다"면서도 "도덕적·정치적·정무적으로 부적절했다는 의미이기에 범죄 혐의를 전제로 하는 윤리감찰단의 진상조사와는 결이 다른 문제"라고 설명했다.

한편 국민의힘은 해당 논란을 고리로 대통령실 인사에 대한 진상 규명과 청문회가 필요하다며 공세에 나서고 있다.





문혜원 기자



