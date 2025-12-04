본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 광산구, 신재생에너지 보급 속도…내년 24억 투입

호남취재본부 송보현기자

입력2025.12.04 16:11

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

온실가스 2천200t 감축 효과

광주 광산구가 태양광 등 신재생에너지 보급을 확대하고 있다. 광산구는 4일 "기후에너지환경부의 신재생에너지 융복합 지원 사업과 연계해 지역 건물과 산업단지에 관련 설비를 확충하고 있다"고 밝혔다.

광주 광산구 청사.

광주 광산구 청사.

AD
원본보기 아이콘

광산구는 2020년 사업 이후 현재까지 태양광 1,154곳, 태양열 39곳, 지열 1곳에 신재생에너지 설비를 설치했다. 구는 이로 인해 연간 약 8억원의 에너지 비용을 절감하고, 온실가스 2,200t을 감축할 수 있다고 밝혔다. 이는 소나무 1만8,300그루를 심은 효과에 해당한다.


광산구는 내년 관련 예산을 올해보다 두 배가량 늘린 24억원으로 편성하고, 태양광·태양열 등 신재생에너지 설비 297곳을 추가한다. 구 관계자는 "친환경 가치가 시민 일상에 녹아드는 지속 가능한 도시 체계를 실현하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 퇴직연금 무려 나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김수용 '귓불주름' 심혈관 질환?…전문가 "노화 현상, 덜컥 걱정은 일러"

"한국 오빠와 데이트하세요" 한류 여성팬 낚으려던 '사이트' 알고보니

주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡은?

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려

아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극

세운지구 찾은 오세훈 "보존·개발 양립 가능"…첫삽까진 첩첩산중

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기