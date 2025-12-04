본문 바로가기
한유원·수자원공사, 협력中企에 동반성장몰 포인트 전달

이성민기자

입력2025.12.04 15:18

중소기업 복지격차 해소 위한 공동 지원

한국중소벤처기업유통원는 4일 서울 양천구 한유원 목동 사옥에서 한국수자원공사와 중소기업 복지 개선을 위한 동반성장 포인트 전달식을 진행했다고 밝혔다.


한유원과 한국수자원공사는 2020년부터 협력 중소기업의 경영난을 극복하고 대·중소기업 간 복지격차 해소를 위해 'K-water 협력 중소기업 동반성장몰 포인트 지원사업'에 함께 협력해왔다.

한국중소벤처기업유통원는 4일 서울 양천구 한유원 목동 사옥에서 한국수자원공사와 중소기업 복지 개선을 위한 동반성장 포인트 전달식을 진행했다. 왼쪽부터 김희웅 한국수자원공사 물산업혁신처장과 최홍준 한유원 백화점사업단장. 한국중소벤처기업유통원

동반성장몰은 한유원이 운영하는 상생형 복지 플랫폼으로, 판로 확대에 어려움을 겪는 중소·소상공인에게는 판로를 지원하고 참여기업 임직원은 우수한 중소기업 제품을 구매할 수 있도록 마련된 쇼핑몰이다.


이번 협약을 통해 이들은 협력·거래 중소기업 임직원 300명을 대상으로 동반성장몰 포인트 1억8000만원을 전달하기로 했다. 포인트를 지급받은 협력 중소기업 임직원은 동반성장몰 내에서 이를 현금처럼 사용해 우수 중소기업 물품을 구매할 수 있다.


이태식 한유원 대표는 "중소기업 복지 수준 향상과 함께 동반성장몰에 입점한 중소기업의 판로지원에 큰 도움이 될 것"이라며 "동반성장몰 제품력 강화와 구색 확대를 통해 고객 편의 개선 및 만족도 제고에 꾸준히 힘쓰겠다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
