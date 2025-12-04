순창군 '내년 장애인일자리사업' 참여자 모집

40명 선발…내년 1월~12월까지 업무 수행

전북 순창군은 장애인의 사회참여 확대와 안정적인 소득 보장을 위해 2026년 장애인일자리 40명을 모집한다고 4일 밝혔다.

내년 장애인일자리사업은 ▲일반형 일자리(전일제 10명, 시간제 12명)▲복지형 일자리(12명)▲특화형 일자리(시각장애인 안마사 파견 4명, 발달장애인 요양보호사 보조 2명) 등 총 3개 유형으로 운영된다.

특히 내년부터는 발달장애인 요양보호사 보조 업무가 '특화형 일자리'로 신설돼 수행기관을 통해 장애인의 직무 적합성과 근속 안정성을 높일 계획이다.

지원 자격은 순창군에 거주하는 '장애인복지법'에 따라 등록된 18세 이상 미취업 장애인으로, 최종 선발된 참여자는 내년 1월 1일부터 12월 31일까지 공공기관이나 사회복지 시설 등 다양한 기관에 배치돼 행정 업무 보조, 복지 서비스 지원 등의 업무를 수행하게 된다.

최영일 군수는 "장애인 일자리는 본인의 능력 발휘 기회를 제공해 가정과 사회 발전의 원동력이 되는 사업이다"며 "군내 등록장애인분들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.





