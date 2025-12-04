본문 바로가기
전남도농업박물관, '공립박물관 평가' 4회 연속 인증기관 선정

호남취재본부 김우관기자

입력2025.12.04 11:23

운영형태·소장품 수집·연구부문 달성도 100% 성과
지역문화유산 체계 관리·박물관 역할 충실 수행 인정

전남도농업박물관이 '2025 공립박물관 평가'에서 4회 연속 인증기관으로 선정됐다. 사진은 전남도농업박물관에서 열린 전통벼베기 체험행사 장면. 전남도농업박물관 제공

전남도농업박물관이 '2025 공립박물관 평가'에서 4회 연속 인증기관으로 선정됐다. 사진은 전남도농업박물관에서 열린 전통벼베기 체험행사 장면. 전남도농업박물관 제공

전라남도농업박물관이 문화체육관광부의 '2025년 공립박물관 평가인증제'에서 4회 연속 인증 기관으로 선정됐다고 4일 밝혔다.


공립박물관 평가인증제는 '박물관 및 미술관 진흥법'에 따라 문화체육관광부가 전국 공립박물관을 대상으로 운영 적정성과 전문성 등을 종합 점검하는 제도다.

평가 결과 전남도농업박물관은 운영 형태, 소장품 수집, 연구 부문에서 기관 달성도 100%라는 우수한 성과를 거뒀다. 핵심 3개 지표에서 모두 100%를 달성한 것은 공립박물관의 운영 성숙도와 전문성을 입증하는 성과로, 지역 문화유산을 체계적으로 관리하고 공공 박물관으로서 역할을 충실히 하고 있음을 보여줬다.


김옥경 전남도농업박물관장은 "4회 연속 인증은 지역사회와 함께 성장하는 공립박물관으로서 책무와 전문성을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 소장품 확충, 연구 성과 확대, 전시·교육 프로그램의 고도화를 통해 지역 문화자원의 허브 역할을 더욱 강화하겠다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

