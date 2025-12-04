SK플라즈마, 인도네시아 자국민 혈장 유래 제품 첫 출하

현지 생산시설 구축 전까지 수탁생산으로 국가필수의약품 공급

SK플라즈마가 인도네시아 자국민 혈장을 활용해 생산한 혈장분획제제를 처음으로 출하했다.

김승주 SK플라즈마 대표(왼쪽에서 다섯 번째)와 체첵 헤라완 인도네시아 대사(네 번째)를 비롯해 SK플라즈마 및 인도네시아 정부 관계자들이 지난 2일 SK플라즈마 안동공장에서 진행된 혈장분획제제 초도 출하 기념식에서 기념촬영을 하고 있다. SK플라즈마

SK플라즈마는 지난 2일 경북 안동공장에서 인도네시아 혈장을 원료로 제조된 혈장분획제제 완제품의 초도분 출하를 마쳤다고 4일 밝혔다. 기념식에는 김승주 SK플라즈마 대표 등 회사 측 관계자와 체첩 헤라완 인도네시아 주한대사, 레자 마와스타마 인도네시아 투자부(IIPC) 소장 등이 참석했다.

인도네시아는 지금까지 혈장분획제제를 전량 수입에 의존해 왔으며 자국민 혈장 기반으로 생산된 혈장분획제제가 공급되는 것은 이번이 처음이다.

인도네시아 혈장으로 만든 완제품 출하 및 독점적 공급은 지난 2023년 인도네시아 복지부가 SK플라즈마의 현지 합작법인인 SK플라즈마 코어 인도네시아를 '혈장분획제제 자급화 프로젝트' 사업자로 지정한 데 따른 것이다. 당시 현지 생산 인프라 구축 전까지는 자국민 혈장을 활용한 CMO(의약품 수탁생산)를 통해 인도네시아에 완제품을 공급하기로 했다.

이에 따라 지난 4월 인도네시아 측이 SK플라즈마에 자국민 혈장을 보내왔고, 안동공장에서 분획·정제 등 주요 공정을 거쳐 알부민, 면역글로불린을 생산했다. SK플라즈마는 이번 초도 수출을 시작으로 현지 인프라의 상업 가동 전까지 약 30만ℓ의 혈장을 위탁 생산해 인도네시아 정부의 필수의약품 공급을 지속적으로 지원할 계획이다.

체첩 헤라완 인도네시아 대사는 "SK플라즈마의 기술력에 힘입어 우리 인도네시아의 국민의 혈장을 기반으로 국민 보건에 꼭 필요한 필수의약품을 생산하게 됐다"며 "CMO를 넘어 혈장분획제제의 생산 기술력을 내재화해 자생력을 더욱 높일 수 있도록 협업을 계속 강화할 것"이라고 말했다.

김승주 SK플라즈마 대표는 "인프라 구축 기간 중 현지 공장을 운영할 인력을 육성하고 혈장센터 확대에 기여할 것"이라며 "CMO 공급과 함께 설비 구축, 기술 이전을 위한 사전 교육까지 인도네시아 자급화 인프라가 조속히 구축·가동될 수 있도록 전사적 노력을 기울이겠다"고 전했다.

SK플라즈마는 현재 자카르타 카라왕산업단지에 연간 60만ℓ 규모의 혈장분획제제 생산공장을 건설 중이며, 2027년 상업 생산을 목표로 하고 있다. 최근엔 튀르키예 정부 및 적신월사(Kizilay·이슬람권 적십자사)와 혈장분획제제 자국화 사업을 위한 주주 간 계약을 체결해 지분 15%를 확보하는 등 글로벌 사업을 확대하고 있다.





