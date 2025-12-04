광주시, 'AI 모빌리티 큐브위성' 2027년 누리호 탑재 발사

광주시가 주도해 개발 중인 인공지능(AI) 기반 큐브위성 '광주 AI 모빌리티 위성(GAiMSat-1)'이 2027년 누리호 6차 발사를 통해 우주로 향한다. 이 위성은 우주 궤도에서 AI·미래모빌리티 관련 데이터를 수집해 자율주행 등 차세대 이동체 기술 개발에 활용될 예정이다.

광주시는 4일 "GAiMSat-1이 우주항공청 지원, 한국항공우주연구원 주관의 누리호 6차 발사 부탑재위성 공모에 선정됐다"고 밝혔다. 위성은 내년까지 제작을 마친 뒤 전남 고흥 나로우주센터에서 발사돼 약 530㎞ 태양동기궤도에 진입한다.

GAiMSat-1 개발은 광주시가 주관하고 조선대학교가 총괄하며 광주테크노파크, 광주미래차모빌리티진흥원, 인공지능산업융합사업단, 한국생산기술연구원과 해웍스·스페이스랩 등 지역 기업이 참여하는 산·학·연 협력체계로 진행된다. 추진기와 AI 컴퓨팅 모듈 등 주요 부품은 국산 제품을 적용해 국산화율을 61%까지 높일 계획이다.

위성의 핵심 임무는 궤도 환경 분석과 실시간 데이터 선별·처리에 필요한 '온보드 AI 데이터 처리기술' 실증이다. 광주시는 위성에서 확보한 자료를 활용해 AAM(도심항공교통)·자율주행 등 미래 모빌리티 기술의 환경 예측과 운행 최적화 모델 개발에 나선다.

광주시는 이번 위성 개발을 통해 AI·모빌리티 산업과 우주항공 분야 간 연계를 강화하고 지역 인재 양성 효과도 기대하고 있다. 최태조 광주시 인공지능산업실장은 "AI 모빌리티 위성 선정은 두 산업을 연결하는 중요한 성과"라며 "데이터 기반 자율주행·정밀 내비게이션 기술 발전에 도움이 될 것"이라고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자



