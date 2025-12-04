본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주시, 'AI 모빌리티 큐브위성' 2027년 누리호 탑재 발사

호남취재본부 송보현기자

입력2025.12.04 10:31

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주시가 주도해 개발 중인 인공지능(AI) 기반 큐브위성 '광주 AI 모빌리티 위성(GAiMSat-1)'이 2027년 누리호 6차 발사를 통해 우주로 향한다. 이 위성은 우주 궤도에서 AI·미래모빌리티 관련 데이터를 수집해 자율주행 등 차세대 이동체 기술 개발에 활용될 예정이다.

인공위성. 광주시 제공

인공위성. 광주시 제공

AD
원본보기 아이콘

광주시는 4일 "GAiMSat-1이 우주항공청 지원, 한국항공우주연구원 주관의 누리호 6차 발사 부탑재위성 공모에 선정됐다"고 밝혔다. 위성은 내년까지 제작을 마친 뒤 전남 고흥 나로우주센터에서 발사돼 약 530㎞ 태양동기궤도에 진입한다.


GAiMSat-1 개발은 광주시가 주관하고 조선대학교가 총괄하며 광주테크노파크, 광주미래차모빌리티진흥원, 인공지능산업융합사업단, 한국생산기술연구원과 해웍스·스페이스랩 등 지역 기업이 참여하는 산·학·연 협력체계로 진행된다. 추진기와 AI 컴퓨팅 모듈 등 주요 부품은 국산 제품을 적용해 국산화율을 61%까지 높일 계획이다.

위성의 핵심 임무는 궤도 환경 분석과 실시간 데이터 선별·처리에 필요한 '온보드 AI 데이터 처리기술' 실증이다. 광주시는 위성에서 확보한 자료를 활용해 AAM(도심항공교통)·자율주행 등 미래 모빌리티 기술의 환경 예측과 운행 최적화 모델 개발에 나선다.


광주시는 이번 위성 개발을 통해 AI·모빌리티 산업과 우주항공 분야 간 연계를 강화하고 지역 인재 양성 효과도 기대하고 있다. 최태조 광주시 인공지능산업실장은 "AI 모빌리티 위성 선정은 두 산업을 연결하는 중요한 성과"라며 "데이터 기반 자율주행·정밀 내비게이션 기술 발전에 도움이 될 것"이라고 말했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 퇴직연금 무려 나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡아, 어떻게 할거니?

아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려

"치료 어렵고 노인·아이에 치명적"…올해만 4만5000건 '슈퍼세균' 경고음

"차라리 마터호른 없애고 짓지"…난데없는 '알프스 65층 아파트' 계획에 발끈

"20년 계약하자" 삼성도 탐낸 기술…영국도 배워갔다

한국인 최애 생성형AI, 퍼플렉시티·에이닷 2,3위…1위는 바로 그것

새로운 이슈 보기