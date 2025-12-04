[클릭 e종목]"LS일렉트릭, 초고압 변압기 CAPA 3배 확대 기대…목표가↑"

유안타증권은 4일 LS일렉트릭( LS ELECTRIC LS ELECTRIC 010120 | 코스피 증권정보 현재가 478,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 472,500 2025.12.04 개장전(20분지연) 관련기사 [전력산업대전환]③전력기기 3사, 28조원어치 일감 쌓였다[클릭 e종목]"글로벌 전력 인프라 고도화…LS, 목표가↑"전력기기株, 3분기 호실적에 주가 '날개' 전 종목 시세 보기 close )에 대해 "초고압 변압기 생산능력(CAPA) 확장과 고단가 제품 믹스(mix·비중) 확대를 반영해 목표주가를 60만원으로 상향 조정한다"고 밝혔다.

손현정 유안타증권 연구원은 이날 리포트를 통해 부산 초고압 변압기 CAPA가 내년까지 3배 확대되는 구조가 이미 가시화되고 있다고 설명했다. 매출 기준 CAPA는 2024년 약 2000억원에서 2025년 3500억원, 2026년 6000억원까지 확대될 것으로 보인다. 손 연구원은 "신규 인력 충원과 공정별 병목 개선이 병행되고 있어 기존 공장은 이미 풀가동에 근접한 상황"이라며 "이번 달 증설동 가동 이후에도 별도의 장기 램프업 없이 1년 차에 70~90% 가동률이 가능할 것"이라고 판단했다.

LSPS 역시 연간 CAPA 2000억원으로 확장하며, 모회사와의 턴키·패키징 공급 가능성에 따른 그룹 내 시너지가 뚜렷하게 강화되고 있다고 분석했다. 그는 "LSPS의 본격적인 편입으로 초고압, 중저압, 배전, 선박 변압기까지 전압군·용도별 포트폴리오가 완성되며 전력기기 체인의 외형과 수익성이 모두 강화되고 있다"고 설명했다.

HVDC 변압기와 인공지능(AI) 데이터센터 수요가 LS일렉트릭 전력인프라 믹스를 구조적으로 변화시키며 평균 판매 단가(ASP)와 마진을 동반 개선시키고 있다는 점도 긍정적으로 봤다. 전력인프라 사업부는 내년 P(ASP 상승)와 Q(CAPA 확장)의 동시 성장으로 매출 2조7348억원, 영업이익 3366억원, 영업이익률(OPM) 12.3%가 예상된다. 매출과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 45.1%, 66.2% 증가한 수준이다.

이에 따라 내년 LS일렉트릭의 연결 매출은 전년 대비 19.0% 증가한 5조8393억원, 영업이익은 50.6% 증가한 6174억원을 기록하며 두 자릿수 영업이익률(OPM 10.6%)이 가능할 것으로 전망했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



