BISTEP, ‘2회 부산연구산업진흥단지 네트워크 교류회’ 가져

주문연구 기반 지역 R＆D 생태계 강화… 기업·대학·기관 60여명 참석

부산과학기술고등교육진흥원(BISTEP, 원장 김영부)은 지난 2일 부산 웨스틴조선호텔에서 과학기술정보통신부, 부산시, 과학기술사업화진흥원과 함께 '2025년 제2회 부산연구산업진흥단지 네트워크 교류회'를 개최했다.

BISTEP이 ‘2회 부산연구산업진흥단지 네트워크 교류회’를 갖고 기념촬영하고 있다. BISTEP 제공 AD 원본보기 아이콘

이 행사에는 부산시, BISTEP, 지역 대학·유관기관 관계자와 2023∼2025년 대외지원사업 수행 기업 등 60여명이 참석해 지역 주문연구 기반 활성화 방안을 논의했다.

행사는 '2025년 부산연구산업진흥단지 육성사업 추진 결과' 발표를 시작으로 ▲기술혁신역량 강화 우수기업 발표 ▲주문연구기업 코디네이팅 프로그램 성과 공유 ▲입주기업 실태 안내 ▲지역 주문연구 산업 분석 등이 이어졌다.

우수기업 발표에서는 지원과제를 기반으로 추진된 연구개발 과정과 주요 성과, 향후 활용 계획이 소개되며 현장의 높은 관심을 모았다. 코디네이팅 프로그램 발표에서는 기업 맞춤형 역량진단을 토대로 한 사업화 준비도 향상 사례와 투자 연계 성과가 공유돼, 프로그램이 기업에 실질적 도움을 제공한 것으로 평가됐다.

네트워킹 시간에는 기업·대학·기관 간 기술협력 논의와 연구 수요 공유가 활발히 이뤄지며 교류회의 취지가 강화됐다.

김영부 원장은 "이번 교류회가 주문연구 기반 협력 생태계를 한 단계 더 성장시키는 계기가 됐다"며 "기업의 연구개발과 사업화 과정에서 실질적 지원이 이뤄질 수 있도록 연구산업 협력 네트워크를 적극 강화하겠다"고 말했다.

과학기술정보통신부가 추진하는 '부산연구산업진흥단지 육성사업'은 해운대구 우송·재송동 일원의 센텀시티 일반산업단지를 연구산업진흥단지로 지정해, 주문연구기업의 성장과 혁신역량 강화를 지원하는 사업이다. 이를 통해 지역 산업 고도화와 신산업 창출을 촉진하고, 센텀시티를 디지털 융합 주문연구산업의 거점으로 육성하는 것을 목표로 하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>