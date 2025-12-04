에어부산, 부산∼삿포로 노선 취항 10주년 맞아

누적 운항 4400여편·탑승객 72만명



LCC 최초 취항 이후 노선 성장 견인

에어부산(대표 정병섭)이 부산∼삿포로 노선 취항 10주년을 맞이했다.

에어부산은 2015년 12월 국내 저비용항공사(LCC) 최초로 부산∼삿포로 노선에 정기 취항한 이후 올해 11월까지 누적 4400여편을 운항, 누적 탑승객은 72만여명에 달한다.

취항 초기 주 2회 운항으로 시작한 해당 노선은 수요 증가에 따라 현재 주 7회(매일 1회)로 확대되며 지역 주요 국제선으로 자리 잡았다. 올해 기준 평균 탑승률은 80% 초중반을 기록하고 있으며, 여객 점유율은 약 40%로 해당 노선을 운항하는 항공사 중 가장 높은 수준을 유지하고 있다.

에어부산 관계자는 "취항 당시 단일 항공사만 운항하던 노선이었으나 에어부산의 진입 이후 이용 편의성과 선택권이 크게 확대됐다"며 "특히 겨울철 대표 여행지로 꼽히는 삿포로의 수요가 꾸준한 만큼, 안정적인 공급을 통해 여행객 이동 편의를 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.

에어부산은 부산 김해공항에서 오전 9시 5분 출발해 삿포로 공항에 11시 30분 도착하고, 현지에서 오후 12시 30분 출발해 김해공항에 오후 3시 25분 도착하는 일정으로 부산∼삿포로 노선을 매일 1회 운항하고 있다.

에어부산 A321neoLR 항공기. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>