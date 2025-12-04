본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

GH, 수원 고색 등 5개 지역서 '청년 매입임대' 123호 공급

이영규기자

입력2025.12.04 07:10

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도와 경기주택도시공사(GH)가 청년층 주거 안정과 주거비 절감을 위해 청년 매입임대 예비입주자를 이달 15일부터 17일까지 모집한다.


청년 매입임대는 도내 청년들이 현 생활권에서 안정적으로 거주할 수 있도록 GH가 다가구, 다세대주택, 오피스텔 등을 매입해 시세의 30%(3순위 50%) 수준으로 공급하는 공공임대주택 사업이다.

이번 예비입주자는 수원 고색동, 평택 서정동, 안산 고잔동, 김포 구래동, 파주 금촌동 등 5개 지역 총 123명이다.


신청 자격은 입주자 모집 공고일 기준 무주택이면서 미혼인 청년으로 ▲대학생(입·복학 예정 포함) ▲취업준비생 ▲19세 이상 39세 이하 등이다.


입주자 선정은 1순위(생계·의료·주거급여 수급자, 한부모가족, 차상위계층 가구에 속한 청년), 2순위(본인 및 부모의 월평균소득 100% 이하 일반 청년), 3순위(본인의 월평균소득 100% 이하 일반 청년) 순위에 따라 선정된다.

경기도청

경기도청

AD
원본보기 아이콘

임대 기간은 최초 2년으로, 입주 자격을 유지하는 경우 최대 4회까지 재계약이 가능해 최장 10년까지 거주할 수 있다.


접수는 GH주택청약센터(https://apply.gh.or.kr)에서 온라인으로 가능하다.


자세한 사항은 GH 누리집(https://gh.or.kr) 공고문에서 확인할 수 있다. 기타 문의는 GH 매입임대주택 공급센터(남부 031-214-8463~4, 북부 031-852-4208~9)로 하면 된다.


김태수 경기도 주택정책과장은 "청년 매입임대는 학업과 취업 준비로 주거비 부담이 큰 청년층에게 실질적인 주거안정에 도움이 되는 사업"이라며 "저소득가구 대상 매입임대주택 공급과 더불어 계층별 수요에 맞춘 임대주택 공급을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"정신적 피해 10만원씩" 계산하면…쿠팡, 첫 '징벌적 손배' 6조원 "정신적 피해 10만원씩" 계산하면…쿠팡, 첫 '징벌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이 자격증 있으면 월 400만원?"…기업들이 돈 더 얹는 '핵심 스펙' 정체

세계 1위 갑부의 예언 "AI시대, 돈 개념 사라질 것"

"韓 가면 꼭 가야 해" 외국인 구매액 1兆 달성한 화장품 성지

尹 "계엄, 자유민주주의 붕괴 상황서 내린 결단"…日 매체와 옥중 인터뷰

김남국 "훈식이형이랑 현지누나한테 추천할게요"…인사청탁 문자에 답장

쿠팡의 허술한 보안…퇴직자가 수개월 회사 채팅 엿봐

이러니 다들 서울 가지…수도권行 청년 소득 23% 껑충

새로운 이슈 보기