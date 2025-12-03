서삼석의원 "영암·무안·신안 예산안 국회 통과"

徐 "군민안전·정주여건 개선·지역경제 활성화 노력"

전남 영암·무안·신안 지역의 핵심 현안 해결과 삶의 질 향상을 위한 2026년 정부 예산안이 3일 국회 본회의를 통과했다.

더불어민주당 서삼석 의원(영암·무안·신안)은 "이번 예산 반영은 세 지역 군민들의 생활환경 개선과 미래 성장동력 확보에 실질적인 변화를 가져올 중요한 성과"라고 밝혔다.

영암군, 신성장 산업·안전 인프라 대폭 강화

영암군에는 지역경제의 미래 경쟁력을 높이고 군민 안전 기반을 강화하기 위한 주요 사업 예산이 반영됐다. ▲친환경 선박용 극저온 단열시스템 생산제조 기반 구축 22억(총 309억) ▲해상풍력 부품(피치·요베어링) 시험센터 구축 20억(총 250억) ▲대불 배수펌프장 노후시설 개선 5억(총 65억) 등은 제조업 경쟁력 강화와 재난 대응력 제고에 기여할 전망이다.

특히 국회 심의 과정에서 추가된 ▲어선 건조 지원센터 구축 설계용역 6억(총 400억) ▲영암 안전체험교육장 건립 설계공모비 등 24억(총 150억) ▲생활폐기물 소각시설 설치 1억(총 424억) ▲국제 바둑연수원 건립 타당성 조사 1.8억(총 450억) 등은 정주여건 개선과 안전 향상에 직접적인 역할을 할 것으로 평가된다.

또한 ▲광주~완도 고속도로 1단계(광주~영암~강진) 사업비 1,336억(총 1조 9,485억)도 차질 없이 반영되어 지역 접근성 개선에 속도를 낸다.

무안군, 농업 AX·AI 기반 산업 육성…공항·산업단지·환경까지 균형 지원

무안군에는 미래 농업 경쟁력 확보와 산업기반 확충을 위한 핵심 사업이 대거 포함됐다. 분산에너지 특화 국가산단과 연계된 ▲농업 AX 글로벌 비즈니스센터 22.5억(총 450억) ▲농업 AX 실증센터 20억(총 400억) ▲AI 기반 생육지원 데이터센터 30억(총 300억) ▲AI 첨단농산업콤플렉스(국가농산업 AI 플랫폼) 200억 등은 대한민국 농업의 첨단화를 이끌 중요한 기반으로 평가된다.

무안국제공항 중심 항공정비 산업 육성을 위한 ▲무안항공특화 산업단지 지원 20억(총 600억)도 포함되며 일자리 창출은 물론 산업 다각화에 기여할 전망이다.

관광·생태 인프라 확충을 위한 ▲전남 갯벌생명관 9억(총 420억) ▲승달산 산림레포츠센터 실시설계 2.15억(총 350억) 등도 지역경제 활성화에 힘을 실어준다.

군민 안전과 환경 개선을 위한 ▲무안천 하류 하천정비 2억(총 412억) ▲성남지구 침수예방 하수도정비 30억(총 492억) ▲창포호 비점오염 저감 9.5억 등이 반영됐다.

광역 SOC도 흔들림 없이 편성되며 ▲무안·여수공항 시설 개선 96억(총 1조 8,500억) ▲호남고속철도 2단계 1,016억(총 3조 274억) ▲현경~해제 국도 건설 28억(총 439억) 등이 포함됐다.

신안군, 섬 특성 맞춤형 SOC·생태관광·청년정착 기반 확충

신안군에는 섬 지역 특성에 맞춘 생활SOC와 생태·관광 인프라 예산이 대거 확보됐다. 대표적으로 ▲소금생산단지 조성 10억(총 480억)은 천일염 품질 경쟁력을 강화해 지역경제 기반을 더욱 공고히 할 사업이다.

또한 국립 갯벌세계자연유산본부 추진 및 국가해양생태공원 지정과 맞물려 ▲신안갯벌박물관 리모델링 21억(총 30억)이 반영되어 신안 갯벌의 생태·교육·관광적 가치가 한층 강화된다.

청년 정착 기반을 위한 ▲청년임업인 스마트온실 생산시설 6.3억(총 75억) ▲섬숲경관복원 20억 등이 포함되며 지역 정주환경 개선에도 긍정적 영향을 줄 전망이다.

특히 신안군의 대표 공약인 농어촌기본소득 추진과 관련해 지방비 부담 완화(지방비 60% 중 도비 30% 의무화)가 국회 부대의견으로 채택된 것은 실질적인 군민 부담을 줄이는 큰 성과로 평가된다.

섬 주민 이동권 보장을 위한 기반사업도 전면 반영됐다. ▲비금~암태 국도 103억(총 3,995억) ▲압해~화원 국도77호선 917억(총 5,991억) ▲신장~복룡 국도 53억(총 897억) ▲흑산공항 48억(총 6,411억) 등이 포함됐다.

치안 인프라 확충을 위한 ▲지도파출소 재건축(총 13억) ▲홍도치안센터 신설(총 5.6억)도 반영되며 주민 안전망이 강화된다.

서 의원은 "어려운 여건 속에서도 필요한 지역 예산을 확보할 수 있었던 것은 광주·전남 예결위원, 전남도, 영암·무안·신안 공직자가 함께 만든 결과"라며 "확보된 예산이 군민 삶의 체감 변화로 이어지도록 사업 추진을 꼼꼼히 챙기겠다"고 강조했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



