우수 소상공인 여의도에 뜬다…중기부 '올해의 TOPS' 팝업 오픈

중소벤처기업부는 오는 5일부터 7일까지 서울 여의도 IFC몰 노스아트리움에서 '올해의 TOPS' 팝업스토어 행사를 연다고 4일 밝혔다.

이번 팝업스토어는 이달 개최 예정인 'TOPS AWARDS' 시상식의 사전 행사로, TOPS 사업 3단계에 진출한 소상공인 30개사의 우수 제품을 선보여 대중적 인지도를 높이고 브랜드 가치를 확산하기 위해 마련됐다.

TOPS 사업은 민간플랫폼 10개사와 정부가 협업해 발전 가능성이 높은 유망 브랜드 소상공인을 직접 발굴하고 육성하는 사업이다. 소상공인 3000여개사를 단계별로 지원하며, 이 중 3단계에서는 최종 선정한 30개사를 대상으로 플랫폼 별 특별 기획전, 백화점·홈쇼핑 연계 지원, 피칭대회 등을 진행한다.

팝업스토어에는 분야별로 종합 6개사, 식품 12개사, 패션 6개사, 음식 3개사, 숙박 3개사 등 총 30개의 우수 브랜드 소상공인이 참여한다. 행사장은 ▲식품존 ▲패션·뷰티존 ▲음식·숙박존 ▲푸드체험존 등 4개 테마 쇼룸 형태 부스로 구성됐다.

식품존은 오픈키친 형태로 꾸며 우수 제품을 전시했고, 패션·뷰티존에서는 드레스룸과 화장대 형태의 공간에서 다양한 제품을 체험할 수 있도록 했다. 음식·숙박존에서는 실제 숙박 공간의 분위기를 느낄 수 있는 디스플레이와 영상 콘텐츠를 제공한다. 브랜드별 QR코드를 비치해 현장에서 온라인 구매가 가능하게 할 예정이다.

방문객을 위한 6가지 상시 이벤트도 운영한다. 스탬프투어를 통해 전체 공간을 방문하면 기념품을 증정하고, TOPS 상품 구매 인증 고객을 대상으로 럭키드로우 추첨을 진행한다. TOPS 제품을 활용한 '옷장정리 챌린지' '사회관계망서비스(SNS) 방문인증' 이벤트 등 다채로운 프로그램이 마련돼 있다.

특별 이벤트로는 뷰티·패션 인플루언서가 TOPS 제품을 활용한 메이크업 시연과 스타일링을 참여형 체험 프로그램으로 선보인다. 메이크업 아티스트 심화평과 패션 크리에이터 박에스더가 참여해 '수분 광채 메이크업' '직장인을 위한 오피스룩' 등을 주제로 쇼를 진행한다.

팝업스토어는 매일 오전 10시30분부터 오후 9시까지 운영된다. 자세한 내용은 TOPS 사업 누리집에서 확인할 수 있다.





