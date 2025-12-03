고양시의회 김운남 의장, 고양시 배드민턴협회로부터 감사패 수상

배드민턴 발전·생활체육 진흥 공로 인정

경기 고양특례시의회 김운남 의장이 고양특례시 배드민턴협회로부터 배드민턴 발전과 생활체육 저변 확대에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 수상했다.

김운남 고양시의회 의장이 고양특례시 배드민턴협회로부터 배드민턴 발전과 생활체육 저변 확대에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 수상하고 있다. 고양시의회 제공 AD 원본보기 아이콘

2일 오후 7시 고양시 덕양구 천년컨벤션웨딩홀에서 열린 '고양특례시 배드민턴협회 2025 송년의 밤' 행사에서 황병만 고양특례시 배드민턴협회장은 김운남 의장에게 감사패를 전달했다.

이 자리에는 고양특례시 배드민턴협회 임원진과 동호인, 고양시의원 등 관계자들이 함께해 배드민턴 동호인들의 한 해를 마무리하는 자리를 축하했다.

감사패에는 그간 김 의장이 생활체육 활성화를 위한 정책적 지원, 체육 인프라 확충을 위한 의정 활동, 동호인과 시민이 함께 즐길 수 있는 배드민턴 환경 조성에 힘써온 공로가 담겼다. 특히 종목 단체의 의견을 시정에 적극 반영하고, 생활체육 현장을 자주 찾으며 애로사항을 청취해온 점이 높이 평가된 것으로 알려졌다.

황병만 고양특례시 배드민턴협회장은 "고양특례시 배드민턴 발전을 위해 꾸준히 관심을 갖고 지원해주신 김운남 의장님께 감사의 마음을 전하고자 감사패를 준비했다"며 "앞으로도 시와 협력해 동호인들이 보다 좋은 환경에서 운동할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



