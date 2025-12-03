마을회관의 반전, 예천의 변화

평생학습이 일상을 다시 쓰다

예천군 곳곳의 마을회관 풍경이 10여 년 전과는 완전히 달라졌다. 한때 장기판과 술상이 놓이던 공간은 이제 배움과 문화의 무대로 바뀌었고, 주민 일상에 스며든 이 변화는 예천군이 꾸준히 추진해 온 평생학습 정책의 결실로 평가된다.

김학동 예천군수가 달라진 마을회관을 찾아 달라진 예천 청소년 둥지 배움터에서 학생들을 보고 있다. AD 원본보기 아이콘

예천군의 평생학습 강좌는 2017년 211개에서 2025년 656개로 세 배 이상 확대됐다.

예산은 48억원 규모로 늘었고, 연간 참여 인원은 4만3000여 명에 이른다. 단순한 프로그램 확장이 아니라 군 전체가 학습 생태계로 재편되는 구조적 변화가 진행된 셈이다.

특히 교육 대상의 폭이 크게 넓어졌다. 2017년 당시 노인 교실·가요 교실·건강체도 등 일반 주민 중심의 프로그램이 대부분이었으나, 현재는 일반 주민 295개(1만3873명), 아동·청소년 115개(4940명), 가족 단위 67개(1만6910명), 여성 대상 59개(2153명) 등 전 세대를 포괄하는 체계로 진화했다. 평생학습이 특정 연령에 머무는 활동이 아니라 세대가 함께 성장하는 지역 인프라로 자리 잡은 것이다.

예천문화관광재단 출범 이후에는 문화특화지역 조성사업, 관광 DMO 사업 등 문화 기반 프로그램이 활발해지면서 평생학습의 외연은 문화·관광·산업으로까지 확장됐다.

특히 관광 서비스 종사자 역량 강화 교육 등 지역 산업과 연계된 프로그램이 가속화되며 배움이 지역경제 활성화로 이어지는 선순환 효과도 나타나고 있다.

변화는 주민 생활 속에서 더욱 생생하게 드러난다. '2025 예천 활 축제&농산물축제'에서 열린 평생학습 동아리 발표회에는 10개 읍·면 동아리와 200여 명의 주민이 참여해 그동안의 성과를 선보였다.

개포지구 면에서는 주민작품 전시회가 열려 서예, 그림, 사진, 공예 등 70여 점의 작품이 공개되며 지역민과 출향인의 큰 호응을 얻었다. 평범한 주민들이 학습을 넘어 창작자로 성장하는 모습은 예천의 문화적 변화를 실감케 한다.

한때 담소와 여가에 머물던 경로당과 마을회관은 이제 건강관리와 체험교육이 이루어지는 생활밀착형 학습공간으로 재탄생했다. 주민들은 배우고 교류하며 일상에 활력을 찾고, 배움을 통해 공동체의 결속도 강화되고 있다.

예천군의 변화는 단순한 프로그램 성과가 아니라, 지역 전체가 학습도시로 기능하는 새로운 모델을 제시한다는 점에서 더욱 의미가 크다. 군은 배움을 생활권 안으로 끌어오며 교육·문화·관광·산업까지 아우르는 종합적 성장 기반을 마련하고 있다.

김학동 예천군수는 "평생학습은 주민 삶을 바꾸는 가장 확실한 동력"이라며 "모든 세대가 원하는 배움을 가까운 곳에서 누릴 수 있는 환경을 지속해서 확충해 배우며 성장하는 도시로 굳건히 자리매김하겠다"고 말했다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>